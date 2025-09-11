Obra de arte de Banksy fue borrada en Londres por protestar contra la guerra entre Israel y Gaza

Banksy, borran su obra de arte por protestar contra el genocidio en Palestina / Andreas Rentz

El misterioso artista callejero Banksy volvió a causar revuelo en las calles de Londres, pero su más reciente obra fue efímera. Unos días después de haber pintado un mural en la fachada de los Tribunales Reales de Justicia, las autoridades ya borraron el dibujo.

A pesar de que la obra no duró mucho en el muro, la imagen ya le dio la vuelta al mundo en redes sociales, provocando un debate sobre su significado y el porqué de su remoción.

¿Quién ordenó borrar la obra de arte de Banksy?

Según las autoridades de Londres, el motivo para borrar la obra fue que el muro donde se encontraba forma parte de un edificio protegido. Argumentaron que estaban “obligados a mantener su carácter original”, lo que llevó a la remoción del mural.

Desde que la obra apareció, ya se encontraba tapada con una lámina y resguardada por la policía, lo que ya anticipaba la intención de las autoridades de no permitir su permanencia.

¿De qué trataba la obra de arte de Banksy?

La obra de Banksy representaba a un juez con su vestimenta tradicional golpeando a un manifestante que se encuentra en el suelo. Este último sostenía un cartel salpicado de sangre.

El artista no dio una explicación oficial sobre su significado, pero la obra apareció días después de que casi 900 personas fueron arrestadas durante una protesta contra la prohibición de Palestine Action. Esto sugiere que, como es común en su trabajo, la pieza era una crítica social y política sobre la represión a las protestas y el sistema de justicia.

Aunque la obra fue borrada, la silueta del dibujo aún es visible en el muro. El acto de borrar la obra de arte de Banksy de inmediato no solo no borró el mensaje, sino que además se quedó plasmado en redes sociales, en la misma pared quedó la marca y ahora el mundo condena lo que se considera censura.

