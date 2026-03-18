CNTE inicia paro de 72 horas en CDMX y advierte protestas en el Mundial

El paro de la CNTE arrancó con movilizaciones en CDMX y otros estados, con exigencias como reinstalar el diálogo y abrogar la Ley del ISSSTE.

Maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron este miércoles un paro de 72 horas en la Ciudad de México y en otras entidades del país en demanda, entre otras cosas, de la reinstalación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, solicitaron la abrogación a la Ley del ISSSTE del 2007, la abrogación de la reforma educativa impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto y continuada por López Obrador y la reinstalación de maestros destituidos por sus faltas, mismas que ocurren cuando acuden a las movilizaciones.

Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron un mitin en el Zócalo capitalino esto en el marco del Paro Nacional de 72 horas dicho contingente marcho del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué demandas plantea la CNTE?

Por la mañana, los mentores realizaron una marcha del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, donde instalaron su campamento.

En conferencia de prensa, advirtieron que de no resolverse sus demandas realizarán protestas durante los partidos del Mundial que se llevarán a cabo en junio próximo.

Jenny Aracelí Pérez, secretaria general de la Sección 22, expresó que hay que “dejar bien claro que si no hay una reinstalación del diálogo con la presidenta, no nos vamos a detener, seguiremos en la organización de todos los contingentes y preparando la huelga nacional en el marco del mundial”

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¿Qué ocurrió durante la movilización en CDMX?

Por su parte, la dirigente de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces aseguró que la abrogación de la Ley del ISSSTE fue un compromiso de campaña de la presidenta Sheinbaum. Nosotros no se lo pedimos, afirmó.

“Fue una promesa de campaña que el magisterio no le pidió pero que ella si ofreció”. —

Cuando la manifestación entró al Zócalo, por la calle de Cinco de Mayo, se produjo un zafarrancho ya que policías de tránsito les impidieron entrar con una camioneta que transportaba el equipo de sonido de los maestros.

Entre los líderes que se encuentran en la ciudad también están:Pedro Hernández de la sección 9 de la CDMX, Filiberto Frausto de la sección 34 de Zacatecas, Eva Hinojosa de la sección 18 de Michoacán.

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