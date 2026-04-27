Incidente en Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: escena surrealista por baja seguridad, señala Leo Zuckermann
En la Cena de Corresponsales se esperaba un fuerte discurso de Trump contra la prensa, pero no ocurrió por incidente de seguridad, detalló el analista, Leo Zuckermann, quien compartió su experiencia “surrealista” en Washington.
A dos días de distancia, Leo Zuckerman calificó lo vivido en un salón del Hotel Hilton de Washington, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, como “algo surrealista, una especie de sueño absurdo o escena de película… lo que nos tocó es producto de esta gran polarización que existe en Estados Unidos, pero a Donald Trump parece que el gusta esto”.
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Confusión y reacción del Servicio Secreto
En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el analista detalló que durante el primer plato de la cena “me pasó lo mismo que a Trump, creí que se había caído una charola… no entendía que estaba pasando y en eso entró el Servicio Secreto, me tocó ver cómo agarraban al presidente y a Melania, su esposa y los sacaban de inmediato”.
“De repente empezó la escena como de película, bizarra porque al fondo del salón hombres y mujeres se metían y salían de debajo de la mesa, no me eché debajo de la mesa, me ganó más el morbo”, pero reconoció “me asusté cuando unos tipos estilo Swat se subieron con armas y dije hombre, aquí se va a armar la balacera, ahí sí me dio miedo”.
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Cuestionamientos sobre la seguridad
Leo confirmó que “los estadounidenses están acostumbrados a esto” y en particular Donald Trump, quien ha vivido dos atentados, pero reconoció que todo fue por falta de una mejor seguridad, aunque el presidente lo niegue. El Incidente Casa Blanca volvió a poner atención en los protocolos durante este tipo de reuniones.
Zuckermann refirió que al ingreso solo enseñaron su boleto, pero “nunca nos pidieron identificación” y que en el lobby del hotel corresponsales convivían con otras personas hospedadas, entre ellos el tirador.
Lo preocupante, afirmó es que en el Hilton no solo estaba el presidente, “sino también el vicepresidente y casi todo el gabinete de Trump, el liderazgo del Congreso y la crema y nata del periodismo estadounidense, gente que merecía mucha más seguridad”.
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