¿Quién es Cole Thomas Allen? El hombre detenido tras ataque armada en cena de corresponsales con Trump

El nombre de Cole Thomas Allen se volvió tendencia internacional tras el ataque ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, un evento al que asistía el presidente Donald Trump.

Cole Thomas Allen, de 31 años, fue identificado por autoridades estadounidenses como el responsable de irrumpir armado en el hotel Washington Hilton, donde se realizaba la ceremonia. Según los primeros reportes, el hombre portaba una escopeta, una pistola y un arma blanca, lo que generó una inmediata respuesta de seguridad.

Detienen a Cole Thomas Allen tras ataque en cena de corresponsales con Trump

El incidente provocó momentos de tensión dentro del recinto, con detonaciones que obligaron a evacuar de inmediato a Donald Trump, a su gabinete y a cientos de asistentes. A pesar del caos, no se reportaron víctimas mortales y el atacante fue neutralizado en cuestión de minutos.

De acuerdo con la información oficial, Cole Thomas Allen es originario de California y trabajaba como maestro en programas educativos. Incluso había sido reconocido previamente por su desempeño académico y profesional, lo que ha generado sorpresa sobre su presunta implicación en el ataque.

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

¿A qué se dedicaba Cole Thomas Allen?

Las autoridades federales investigan el caso como un posible intento de atentado dirigido a figuras del gobierno estadounidense, incluyendo al propio presidente. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado un móvil claro ni la participación de otras personas, por lo que se le considera un posible “lobo solitario”.

El hecho ocurrió el sábado 25 de abril de 2026 y representa uno de los incidentes de seguridad más relevantes en eventos oficiales recientes en Estados Unidos, reforzando las preocupaciones sobre la protección en actos de alto perfil político.

🚨#BREAKING: Photos just posted by Donald Trump appear to show the suspect identified as Cole Thomas Allen, a 31-year-old teacher from California on the ground surrounded by law enforcement officers at the Washington Hilton following the shooting at the White House… pic.twitter.com/9gEVhPGJ79 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 26, 2026

Mientras continúan las investigaciones, el caso de Cole Thomas Allen abre un debate sobre la seguridad en eventos públicos y los riesgos de violencia política en escenarios donde convergen líderes, medios y figuras clave del poder.