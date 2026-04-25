No creo que el incidente esté ligado con Irán, pero no se sabe... es gente loca: Trump

El presidente señalo que el incidente de seguridad ocurrido en la Cena de Corresponsales fue provocado por "un lobo solitario, una personas loca"

Un incidente cerca de un arco de seguridad provocó pánico entre los asistentes a la Cena corresponsales de la Casa Blanca, evento que se lleva a cabo cada año y del cual esta era la primera ocasión en la que el presidente Donald Trump estaría departiendo con los periodistas de diversas partes del mundo.

Incidente de seguridad durante el evento

Luego del accidentado evento, el presidente Donald Trump encabezó una rueda de prensa en la que dijo, “fue un evento inesperado, pero el Servicio Secreto actuó a tiempo y bellamente”.

Detalló que el agresor, un hombre de 31 años, de California que intentó pasar de un retén y fue derribado por los elementos de seguridad, quienes demostraron lo rápido que es el Servicio Secreto.

Y aunque reconoció que un elemento del orden fue derribado, “afortunadamente traía el chaleco antibalas y está de buen ánimo”, dijo.

President Donald J. Trump delivers a statement following a shooter near the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/wOr1SjdfvP — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Reacciones tras lo ocurrido

Sobre las cuestionadas condiciones de seguridad, el presidente reconoció que “no es un edificio seguro” y recordó que es mejor que este tipo de eventos se lleven a cabo en la Casa Blanca.

Sobre la pregunta si este incidente estaría relacionado con Irán, el presidente afirmó “No lo creo, pero no se sabe”.

Trump recordó “No es la primera vez en los últimos años que han querido atacarme”, por lo que llamó a resolver las diferencias sin violencia y celebró que Melania Trump y él hayas sido “afortunados”.

Y agregó como “importante que se repita la reunión con los corresponsales” a quienes dijo “han sido muy responsables en su cobertura”.

TE PODRÍA INTERESAR: “La violencia no debe ser el camino”, condena Sheinbaum incidente de seguridad en evento de Trump y corresponsales