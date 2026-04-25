Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es interrumpida por disparos, el tirador fue detenido|Video

Se presume un intento de atentado durante la Cena con Corresponsales anual de la Casa Blanca, el presidente Trump, su esposa y altos funcionarios fueron resguardados.

En el Hotel Hilton y con una revisión de baja seguridad, de acuerdo con el corresponsal de N+, Ariel Moutsatsos, dio inicio esta noche la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que cada año se realiza auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos.

El evento que reúne a más de mil corresponsales de todas las latitudes del mundo fue violado con el ingreso de un sujeto armado que fue detenido y permanece bajo resguardo.

De acuerdo con corresponsales de N+, un sujeto fue abatido por el Servicio Secreto de Reacción Inmediata. en tanto el presidente Donald Trump junto con su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance fueron trasladados a otra estancia del Hotel Hilton en donde se desarrollaba la cena de corresponsales.

WATCH: The moment President Trump was escorted out of the White House Correspondents’ Dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/dMt46TGhlo — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

De acuerdo con los asistentes, se escucharon al menos cinco disparos, y posteriormente elementos de seguridad procedieron a evacuar al presidente y a los funcionarios de su gabinete presentes, así como del Partido Republicano.

Destacaron la laxitud de la seguridad en el sitio, pero el buen manejo de la situación en el salón en donde los corresponsales permanecieron a la espera de las indicaciones de la presidenta de la Asociación de Corresponsales y corresponsal de la cadena CBS, Weijia Jiang.

𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝗼𝗻 𝗦𝗵𝗼𝘁𝘀 𝗙𝗶𝗿𝗲𝗱 𝗮𝘁 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗗𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗼𝘄 - 𝟬𝟵:𝟭𝟳 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟬𝟮𝟱.𝟮𝟲 pic.twitter.com/TjX63QFINt — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2026

Luego del pánico vivido, los corresponsales tuvieron que permanecer en el salón hasta la notificación de que el festejo sería reprogramado en 30 días a petición del Presidente Trump, de acuerdo a lo informado por la presidenta de la Asociación de Corresponsales y corresponsal de la cadena CBS, Weijia Jiang.

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