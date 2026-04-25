Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es interrumpida por disparos, el tirador fue detenido|Video
Esta es la primera vez que Donald Trump asiste a la cena de corresponsales, pero fue evacuado junto con el vicepresidente por el ingreso un tirador fue detenido.
En el Hotel Hilton y con una revisión de baja seguridad, de acuerdo con el corresponsal de N+, Ariel Moutsatsos, dio inicio esta noche la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que cada año se realiza auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos.
El evento que reúne a más de mil corresponsales de todas las latitudes del mundo fue violado con el ingreso de un sujeto armado que fue detenido y permanece bajo resguardo.
De acuerdo con corresponsales de N+, un sujeto fue abatido por el Servicio Secreto de Reacción Inmediata. en tanto el presidente Donald Trump junto con su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance fueron trasladados a otra estancia del Hotel Hilton en donde se desarrollaba la cena de corresponsales.
De acuerdo con los asistentes, se escucharon al menos cinco disparos, y posteriormente elementos de seguridad procedieron a evacuar al presidente y a los funcionarios de su gabinete presentes, así como del Partido Republicano.
Destacaron la laxitud de la seguridad en el sitio, pero el buen manejo de la situación en el salón en donde los corresponsales permanecieron a la espera de las indicaciones de la presidenta de la Asociación de Corresponsales y corresponsal de la cadena CBS, Weijia Jiang.
Luego del pánico vivido, los corresponsales tuvieron que permanecer en el salón hasta la notificación de que el festejo sería reprogramado en 30 días a petición del Presidente Trump, de acuerdo a lo informado por la presidenta de la Asociación de Corresponsales y corresponsal de la cadena CBS, Weijia Jiang.
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