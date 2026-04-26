Nuevo video revela detención de Cole Allen tras disparos en cena de corresponsales con Trump

Un video inédito ha comenzado a circular y muestra el momento exacto en que el Servicio Secreto detiene a Cole Allen, el hombre que protagonizó el ataque armado durante la cena de corresponsales en Washington, donde se encontraba el presidente Donald Trump.

Las imágenes, grabadas por el periodista Bill Frischling, captan la tensión segundos después de los disparos en el hotel Washington Hilton. En el video se observa a varios agentes rodeando al sospechoso, mientras lo someten y aseguran el área para evitar un riesgo mayor.

Someone on ground with USSS at correspondents dinner pic.twitter.com/Ai10f1aTCj — Factba.se (@FactbaseFeed) April 26, 2026

Así fue arrestado Cole Allen tras ataque armado en cena con Trump

El ataque ocurrió la noche del sábado 25 de abril de 2026, cuando Allen, armado con varias armas, logró llegar hasta un punto de control de seguridad dentro del recinto. De acuerdo con autoridades, el agresor abrió fuego contra un puesto de revisión, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Durante el incidente, un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala. Sin embargo, su chaleco antibalas fue clave para salvarle la vida, evitando consecuencias fatales en medio del caos.

Un agente del Servicio Secreto resulto herido

El presidente Donald Trump confirmó en una conferencia que el atacante fue reducido por el equipo de seguridad antes de que pudiera avanzar hacia el salón principal, donde se desarrollaba el evento con cientos de invitados, incluidos funcionarios y periodistas.

El video ha generado un fuerte impacto, ya que permite ver de cerca la rápida reacción de los agentes, pero también ha abierto cuestionamientos sobre cómo el agresor logró acercarse armado en un evento de alta seguridad.

Este material refuerza la gravedad del ataque y pone nuevamente en el centro del debate la eficacia de los protocolos de seguridad en eventos presidenciales en Estados Unidos.