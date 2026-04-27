Debate entre México y EUA por muerte de agentes en Chihuahua solo beneficia al crimen organizado
Incongruente la discusión entre México y EUA por lo ocurrido en Chihuahua, los criminales se deben estar pitorreando de la risa, son los beneficiados ante un problema trasnacional que se debe resolver con un convenio claro entre naciones, afirmó el exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana, Morelos y Quintana Roo.
¿Qué pasa con los agentes de la CIA en Chihuahua?
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El exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, Alberto Capella dijo que no sorprende el nivel de Colaboración seguridad fronteriza entre algunos estados fronterizos y Estados Unidos, luego de la muerte de dos oficiales de la CIA en Chihuahua, por lo que refirió “estamos crucificando a quien está haciendo su trabajo con las herramientas que tiene”, ante un problema que es trasnacional como lo es el crimen organizado que “ante el río revuelto institucional se deben estar pitorreando de la risa”.
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Coordinación entre México y Estados Unidos
El exsecretretario de seguridad recordó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que desde febrero de 2025 con la declaración de Estados Unidos contra las Organizaciones Terroristas Extranjeras mexicanas, están utilizando todos los instrumentos de acceso institucional particularmente entre las entidades fronterizas para tener este nivel de colaboración.
Pero reconoció que “son decenas de fugitivos los que huyen de California y utilizan Baja California, Sonora, Chihuahua para huir de la justicia norteamericana” y el nivel de coordinación dijo, existe desde hace mucho, no obstante, “lo revelador del asunto es esa circunstancia, el matiz que está tomando el hecho y que seguramente el presidente Trump no sabía quién era Maru Campos y ahora creo que lo conoce con mucha fuerza”.
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Riesgos ante falta de acuerdos
Señaló que ante el río revuelto institucional los únicos beneficiados son el crimen organizado pues recalcó “la única forma de combatirlos es una cuerdo claro entre las dos naciones inclusive más allá de México y Estados Unidos”, pues de otra forma dio “estamos llegando a la parálisis, nadie va a querer mover un dedo y los criminales van a seguir cooptando el territorio, el mensaje es grave que te puede costar tu libertad hacer tu trabajo como fiscal”.
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