Muerte de oficiales de EUA fue por un terrible y fatal accidente: César Jáuregui

Tras la muerte del primer comandante y director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales de Instrucción adscritos a la Embajada de Estados Unidos, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui negó que su fallecimiento haya resultado del reciente desmantelamiento de un importante laboratorio clandestino y rechazó que los oficiales estadounidenses hayan tenido participación en el operativo.

Detalles del traslado y el accidente

“Solo querían llegar a tiempo a su vuelo”, fue lo que detalló el fiscal de Chihuahua en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, a quien compartió que los elementos que permanecían en la localidad de Polanco, querían llegar a tiempo a su vuelo de regreso a la ciudad por lo que compartieron vehículo con el comandante y director de la AEI, pues este también debía llegar a tiempo para una conferencia.

Puntualizó que luego del operativo en El Pinal para el reconocimiento del narcolaboratorio y posterior desmantelamiento, el comandate se dirigió a Polanco en donde “los agentes de la embajada de los Estados Unidos que estaban dando cursos relacionados con el manejo de drones, -me explican que en la zona de Polanco la composición topográfica facilita el adiestramiento en este tipo de aparatos-, ellos tenían un vuelo a las 10 am el domingo de Polanco a la ciudad de Chihuahua y solicitan la colaboración de la agencia estatal para llegar a tiempo”.

Por la madrugada salieron de Polanco “junto con los oficiales en una caravana de cinco vehículos, uno de ellos una mamba blindada”.

Lamentablemente, fue “alrededor de las 2:30 de la mañana que se desbarrancan 200 metros y pierden la vida las cuatro personas que venían con el director de la Agencia Estatal de Investigación”.

Descartan vínculo con operativo

El funcionario reiteró lo dicho en la mañanera por la presidenta Sheinbaum quien afirmó:

No puede haber operativos específicos de intervención en contra de la delincuencia con participación de agentes de ningún otro país que no sea Mexico”. —

Negó que con información de Estados Unidos se haya llegado a las instalaciones del laboratorio clandestino en El Pinal, dijo que todo fue gracias a investigación de agencias y elementos mexicanos.

Y concluyó “No hay ningún indicio que pudiese hacernos presumir una situación diferente a un terrible y fatal accidente”, afirmó el fiscal, en referencia al ccidente ocurrido en Chihuahua.