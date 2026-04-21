En el Senado piden comparecencia del fiscal de Chihuahua por fallecimiento de dos agentes de E.U.

El caso de la muerte de dos agentes estadounidenses que presuntamente participaron en un operativo contra el narco llevó al Senado de la República a solicitar la comparecencia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

Solicitud de comparecencia y postura oficial

El senador Javier Corral se pronunció por llamar a comparecer a la Cámara Alta al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui , tras la muerte de dos agentes estadounidense que presuntamente participaron en un operativo contra el narco.

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El ahora morenista dijo que se trata de un hecho de alta gravedad que podría implicar violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional.

“- ¿Quién tendría que venir a comparecer?, se le cuestionó.

El fiscal general del estado, es muy importante que lo haga.

¿Quién más? ¿La gobernadora?, se le insistió.

Por lo pronto el fiscal. La gobernadora no sabe nada, ella anda en la verbena. Yo creo que eso debe de ser una facultad del Senado de la República y de la Junta de Coordinación Política, yo lo creo”, contestó en entrevista.

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Seguridad nacional y cuestionamientos

Javier Corral reiteró que el caso no solo compete al ámbito de seguridad pública, sino también a la seguridad nacional y a la política exterior.

Finalmente, el exgobernador de Chihuahua acusó inconsistencias en la versión de las autoridades estatales sobre la presencia de agentes extranjeros, al señalar que en menos de 24 horas se modificó la narrativa oficial.