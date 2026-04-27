¿Cómo saber si tu CURP está ligada a otro número telefónico? Paso a paso para detectarlo y evitar problemas

En los últimos meses, las autoridades gubernamentales han mencionado que para actualizar datos y evitar extorsiones o fraudes en llamadas telefónicas, las personas que tengan una línea telefónica de cualquier compañía, deberán ligar su CURP a ella.

Para esto se ha dado una fecha límite para que todas las personas puedan realizar este registro, sin embargo, muchas de ellas se han quejado sobre el uso indebido de su CURP o de su número celular. Así que si aún no haz hecho este trámite, te dejamos el paso a paso para saber si no te pasado esto.

¿Cómo saber si tu CURP tiene una línea registrada además de la tuya?

En México, tener la CURP duplicada o vinculada a un registro telefónico puede causar varios problemas con las autoridades, así que hay varias señales que pueden alertarte de que algo no está bien, es decir:

Datos que no coinciden

Nombres mal escritos

Otra fecha de nacimiento

Sexo incorrecto

Por lo que esta iniciativa, impulsada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca que cada número tenga un responsable que sea una persona real identificado en el sistema.

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Paso a paso para registrar tu línea telefónica

Tener tu CURP vinculada a tu línea de celular no es solo un trámite más, es clave para poder acabar con las redes de delincuencia que operan sin más en el país. Por lo que para evitar errores, registros duplicados o datos que no coinciden, es indispensable que sepas cómo vincular tu CURP con tu línea telefónica, por lo que seguir estos pasos puede ayudarte a registrarla correctamente:

Ingresa al portal oficial de la CRT

Selecciona la compañía telefónica a la que pertenezcas

Captura los dígitos de tu clave de identidad personal

Revisa el listado de números que el sistema te arroje como activos

En caso de que encuentres alguna irregularidad en el sistema relacionada con tu línea telefónica o tu CURP, lo recomendable por las autoridades correspondientes es solicitar la baja de éstas o contactar directamente al centro de atención de empresas.