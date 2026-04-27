¿Cómo saber si tu CURP está ligada a otro número telefónico? Paso a paso para detectarlo y evitar problemas
Esta iniciativa impulsada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), busca que cada número tenga un responsable
En los últimos meses, las autoridades gubernamentales han mencionado que para actualizar datos y evitar extorsiones o fraudes en llamadas telefónicas, las personas que tengan una línea telefónica de cualquier compañía, deberán ligar su CURP a ella.
Para esto se ha dado una fecha límite para que todas las personas puedan realizar este registro, sin embargo, muchas de ellas se han quejado sobre el uso indebido de su CURP o de su número celular. Así que si aún no haz hecho este trámite, te dejamos el paso a paso para saber si no te pasado esto.
¿Cómo saber si tu CURP tiene una línea registrada además de la tuya?
En México, tener la CURP duplicada o vinculada a un registro telefónico puede causar varios problemas con las autoridades, así que hay varias señales que pueden alertarte de que algo no está bien, es decir:
- Datos que no coinciden
- Nombres mal escritos
- Otra fecha de nacimiento
- Sexo incorrecto
Por lo que esta iniciativa, impulsada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca que cada número tenga un responsable que sea una persona real identificado en el sistema.
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Paso a paso para registrar tu línea telefónica
Tener tu CURP vinculada a tu línea de celular no es solo un trámite más, es clave para poder acabar con las redes de delincuencia que operan sin más en el país. Por lo que para evitar errores, registros duplicados o datos que no coinciden, es indispensable que sepas cómo vincular tu CURP con tu línea telefónica, por lo que seguir estos pasos puede ayudarte a registrarla correctamente:
- Ingresa al portal oficial de la CRT
- Selecciona la compañía telefónica a la que pertenezcas
- Captura los dígitos de tu clave de identidad personal
- Revisa el listado de números que el sistema te arroje como activos
En caso de que encuentres alguna irregularidad en el sistema relacionada con tu línea telefónica o tu CURP, lo recomendable por las autoridades correspondientes es solicitar la baja de éstas o contactar directamente al centro de atención de empresas.