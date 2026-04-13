Registro de Línea Celular 2026: Fecha límite para asociar número con CURP y evitar suspensión

Tienes hasta el 30 de junio para realizar el registro de línea celular 2026; checa los pasos y respeta la fecha límite para asociar número con CURP y evitar suspensión.

A partir de este año entró en vigor una nueva regla que obliga a todos los usuarios de telefonía en México a vincular sus números con su identidad. Aunque este registro ha generado opiniones mixtas, la realidad es que el trámite no es opcional y dejarlo pasar significa perder nuestro acceso a llamadas, mensajes y datos móviles. Para que no te tome por sorpresa el corte, es necesario completar el registro de línea celular este 2026 antes de que llegue la fecha límite para asociar tu número con tu CURP y evitar la suspensión.

¿Cuándo vence el plazo para registrar el celular?

El plazo para completar el registro de línea celular vence el próximo martes 30 de junio de 2026.

¿Qué pasa si no registro mi celular con mi CURP?

Si no realizas el registro de línea celular con tu CURP, tu línea será suspendida totalmente. Esto significa que no podrás realizar llamadas, usar tus datos móviles ni enviar mensajes de texto.

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¿En 2026 será obligatorio registrar todas las líneas celulares en México?

Sí, a partir del 9 de enero de 2026 entraron en vigor los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales señalan que es obligatorio realizar el registro de línea celular para todos los usuarios en México.

¿Cómo saber si mi celular ya está registrado con CURP?

Para saber si tu celular ya está registrado con CURP, debes ingresar a la plataforma de consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Una vez dentro, sigue estos pasos:

Ubica la sección de “Consulta de líneas” y selecciona tu compañía telefónica (Telcel, AT&T, Movistar, etc.). El sistema te redirigirá al portal de tu proveedor; ahí busca la opción “Consultar registro de usuario”. Selecciona la opción “Persona Física”. Ingresa tu CURP y resuelve el captcha de seguridad. El sistema te mostrará la lista de números asociados a tu identidad. Si no aparece tu número actual, es que aún no estás registrado.

¿Cómo registro mi celular con la CURP?

Para realizar el registro de línea celular necesitas tener a la mano tu identificación oficial vigente (INE o Pasaporte). Si decides hacer el proceso en línea, el sistema te solicitará tu CURP certificada y deberás realizar una “prueba de vida” que es un reconocimiento facial mediante la cámara de tu dispositivo.

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