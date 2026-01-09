¡Cuidado con los fraudes! Especialista advierte riesgos en el registro de líneas telefónicas

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en la segunda emisión de “Así las Cosas” en ausencia de Carlos Loret de Mola, la especialista en telecomunicaciones Irene Levy, dijo que el registro de líneas telefónicas es un proceso que ya se había intentado para tener un control de quien vive en el país a través de las líneas telefónicas de manera formal y advirtió sobre vínculos falsos que podría llegarle a la gente al realizar el registro porque con un clic pueden obtener información, fotografía e INE.

¿Cómo evitar fraudes durante el registro?

Levy sugirió realizar el proceso a través de la página oficial, tener cuidado con sitios web espejo y los vínculos que se enviarán a través de correo electrónico y mensaje de texto o acudir directamente a las oficinas de atención a clientes con su identificación física vigente -INE o pasaporte- y se registren.

¿Cuáles son los requisitos y la fecha límite?

La especialista en telecomunicaciones señaló que un titular, una persona física, puede registrar diez líneas telefónicas, las empresas no tienen un límite y no es necesario que sea la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica; la fecha límite es hasta junio de 2026.

“Llegas y lo que va a hacer el operador es validar la CURP que tú tienes en tu identificación, va a revisar en los datos del RENAPO que coincida la CURP con el nombre y luego la foto de la identificación con la persona. Esa es la triangulación y la validación que se va a hacer. Eso en presencial, pero ojo, porque en línea cambia la cosa porque tienes que dar una prueba de vida para ver que eres tú y que sí existes, ahí vienen los datos biométricos, vas a tener que poner ahí tu carita, este es el proceso”. — Irene Levy, especialista en telecomunicaciones

Levy mencionó que aún hay algunos temas “en el aire”, en México viven muchos extranjeros los cuales su CURP es temporal, las personas que no tienen INE ni pasaporte se quedarán sin línea telefónica; además los menores de edad deberán pedir a sus padres que realicen el registro.

