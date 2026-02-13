Proponen diputados regular uso de dispositivos en educación básica y media superior

Propone la diputada del PRI, Nadia Navarro, la regulación del uso de dispositivos en las escuelas de nivel básico y medio superior. / Compassionate Eye Foundation/Ste

La diputada federal Nadia Navarro propuso reformas a la Ley General de Educación, para regular el uso de dispositivos electrónicos personales durante la impartición de clases en los niveles de educación básica y media superior.

Ambiente sano y aprendizaje efectivo algunos de los objetivos que busca la diputada con la propuesta de regulación del uso de dispositivos en las escuelas. Ampliar

¿Qué plantea la reforma sobre dispositivos electrónicos en clases?

La legisladora del PRI explicó que esta iniciativa busca fomentar ambientes escolares que favorezcan el aprendizaje efectivo, la convivencia sana y el desarrollo integral de los alumnos ante el uso indiscriminado de teléfonos móviles, tabletas y relojes inteligentes en el aula.

Resaltó que su propuesta se sustenta en experiencia de éxito internacional en países como Australia, Francia, Canadá, España y Finlandia, que demuestran que la restricción razonable del uso de dispositivos durante las clases contribuye a mejorar la atención, el rendimiento académico, la interacción pedagógica y el bienestar socioemocional del alumnado.

Aunque reconoció también el valor educativo de las tecnologías digitales cuando su uso es pertinente y guiado.

¿Cómo impactan los dispositivos en el aprendizaje?

La diputada federal por Puebla detalló que los dispositivos se han integrado de manera cotidiana en la vida de niñas, niños y adolescentes desde edades cada vez más tempranas.

Y eso limita la atención esencial para el aprendizaje significativo, por ello cada notificación, vibración o estímulo digital interrumpe el proceso cognitivo y obliga al cerebro a reiniciar la comprensión de la información.

Subrayó que la iniciativa respeta el interés superior de la niñez, pero plantea que los dispositivos electrónicos personales no deberán utilizarse durante la impartición de clases y que las autoridades educativas establecerán medidas organizativas y pedagógicas para garantizar su cumplimiento.

La diputada del tricolor Nadia Navarro sostuvo que la tecnología debe estar al servicio del aprendizaje y del desarrollo humano, no convertirse en un factor de distracción permanente.

