Inauguran Tren Felipe Ángeles: De Buenavista al AIFA hará solo 43 minutos

Al afirmar que el gobierno sigue trabajando por dar acceso a la movilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la ampliación del Tren Suburbano, ahora ‘Tren Felipe Ángeles’ que llegará de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que prevé movilizar a más de 80 mil pasajeros diarios.

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¿Cuál es el impacto social del nuevo tren Felipe Ángeles según la mandataria?

Desde el AIFA, la Primera Mandataria recordó, que el Tren Suburbano dejó de ser particular y pasó a manos del Estado, para lograr una mejor operación del transporte.

“Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros, que las y los mexicanos, y los visitantes que lleguen a nuestro país, tengan acceso a la movilidad y el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel, gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes , operar aerolíneas, significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable, eso significa también gobernar para el pueblo de México, así que hoy le decimos al pueblo de México, gobernamos para el pueblo, misión cumplida”.

Además del cambio de Tren Suburbano a Tren Felipe Ángeles pidió hacer un homenaje y unir al nombre de la última estación, el nombre de la esposa del general Felipe Ángeles, Clara Krause.

“Quiero pedirle al general Pastor, a quienes operan el Aeropuerto, que esta estación se llame por supuesto estación Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pero que lleve otro nombre que es el de Clara Krause, que es la esposa de Felipe Ángeles, una mujer extraordinaria, recientemente se trajeron sus restos para que estuvieran juntos en hidalgo, en Pachuca y queremos también hacer homenaje a las mujeres de nuestra historia”.

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¿Cuáles serán los tiempos de traslado, costos y horarios de operación?

Previamente, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, explicó que el recorrido de Buenavista al Aeropuerto, este Tren tardará poco más de 40 minutos, dijo en los primeros días hasta de una hora, aunque recordó que el transporte público realiza un recorrido hasta de dos horas y media.

“Cada tren tiene una capacidad máxima de 719 personas, estamos esperando iniciar con un tiempo de traslado de 60 minutos mientras se vaya asentando la operación, lo podemos bajar hasta 43 minutos, iniciaremos con una frecuencia de trenes de cada 30 minutos y lo estaremos reduciendo y tenemos el objetivo de tener una frecuencia de alrededor de 12 minutos. Vamos a contar con una tarifa promocional, la tarifa de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será de 45 pesos y para todas las estaciones intermedias será de 11.50 pesos por cada uno”.

Explicó que los horarios se homologará al Metro de lunes a viernes de 5 am a 00:00 horas, los sábados de 6:00 a 00:00 horas y los domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas, el último tren saldrá a las 11:30 pm, sin embargo aclaró que se está trabajando con aerolíneas para mover horarios a los utilizados en el aeropuerto.

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Por cierto que Andrés Lajous, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó que el proyecto concluye con dos terminales y diez estaciones, pero detalló que en el desvío desde Lechería es una terminal y seis estaciones nuevas, de 719 personas de capacidad de cada tren dijo, será posible que en horas pico puedan entrar más de mil 400 pasajeros.

Señaló que las conexiones serán en la Ciudad de México con el Tren Suburbano, la línea B del Metro, tres del Metrobus y Ecobici.

En el Edomex con Mexibus y Cetrams, en la estación Xaltocan desvío para Pachuca.

La apertura del transporte se dio con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Álvarez, el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca y la jefa de gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, quienes hicieron el primer recorrido, junto a la Jefa del Ejecutivo Federal.

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