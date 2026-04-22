¿Tren Maya fracasó?: bajo uso, altos costos y promesas sin cumplir

El Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados en México en los últimos años, enfrenta cuestionamientos a poco tiempo de su puesta en marcha. La obra, que recorre más de 1,500 kilómetros en el sureste del país, fue diseñada para detonar el desarrollo económico y turístico en la región, pero los resultados hasta ahora han sido mixtos.

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De acuerdo con reportes recientes, la demanda del servicio ha sido menor a la esperada. Los ingresos generados por la venta de boletos apenas cubren una fracción de los costos operativos, lo que ha encendido alertas sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Costos elevados y baja ocupación del Tren Maya

El presupuesto del Tren Maya también ha sido tema de debate. Inicialmente estimado en alrededor de 7 mil millones de dólares, el costo total ha superado los 25 mil millones. A esto se suma la baja ocupación en algunos trayectos y hoteles construidos como parte del proyecto, donde la afluencia de visitantes es limitada.

En varias estaciones, ubicadas lejos de centros urbanos o aeropuertos, la conectividad ha sido un reto, lo que reduce el atractivo del tren para turistas nacionales e internacionales.

Tren Maya: Impacto en comunidades locales

Uno de los principales objetivos del Tren Maya era mejorar las condiciones de vida en comunidades del sureste. Sin embargo, habitantes de zonas cercanas aseguran que los beneficios han sido limitados.

Persisten problemas como falta de agua potable, electricidad irregular y escasas oportunidades de empleo formal. En algunos casos, las expectativas de desarrollo no se han cumplido, lo que ha generado inconformidad entre pobladores.

Crecimiento económico temporal

Durante la fase de construcción, estados como Quintana Roo registraron un crecimiento económico importante. No obstante, este impulso fue temporal y, tras la finalización de las obras, la actividad económica se desaceleró.

Especialistas señalan que el reto ahora es lograr que el Tren Maya sea sostenible a largo plazo y cumpla con su objetivo de desarrollo regional.

A pesar de las críticas, el Tren Maya continúa operando y forma parte de la estrategia turística del país. El balance final dependerá de su capacidad para atraer más usuarios, generar ingresos y traducir la inversión en beneficios reales para las comunidades.

Por ahora, el proyecto sigue bajo la lupa, entre expectativas, cifras y resultados aún por consolidarse.