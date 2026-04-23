Centrobús circulará en el Centro Histórico de la CDMX a partir del 8 de mayo

Con una inversión de 111 millones de pesos nace una nueva manera de circular por zonas emblemáticas del Centro Histórico, el Centrobús.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó el llamado Centrobús CDMX, una flotilla de 12 autobuses eléctricos que recorrerán el Centro Histórico de la capital a partir del próximo 8 de mayo.

Rutas y características del servicio

Con una inversión de 111 millones de pesos, estas unidades de color morado recorrerán zonas emblemáticas del Centro Histórico con un costo de pasaje de cinco pesos, con espacios de inclusión para personas con discapacidad y su conducción será solo por mujeres.

“Es profundamente significativo que sean las operadoras de estos transportes mujeres, cuando una mujer conduce un de transporte público, también genera un cambio cultural, rompe inercias”, dijo la jefa de Gobierno.

Habrá dos rutas, una interna y una externa, con 33 paradas.

✨🙌🏻 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, inauguró la Ruta de las Heroínas Indígenas en la #CapitalDeLaTransformación junto al @RTP_CiudadDeMex. 🚍✨



Una ruta eléctrica con 186 puntos históricos y una inversión de 111 mdp. 🫀 pic.twitter.com/nmExJlBeAI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 23, 2026

Recorrido por puntos emblemáticos

“Entre ellas, lugares tan emblemáticos y representativos para nuestra ciudad y país como el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y por supuesto el Zócalo, entre otros”, explicó la mandataria capitalina.

Centrobús CDMX busca fortalecer la movilidad sustentable en la capital.

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ahz.