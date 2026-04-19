Clara Brugada inaugura Ciclovía de Tlalpan; 300 kilómetros nuevos de rutas ciclistas

Al afirmar que la Ciudad de México vive una etapa de transformación profunda, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la Ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, que recorre del Zócalo de la capital sobre Calzada de Tlalpan.

¿Cuál es el significado social de la nueva ciclovía de Tlalpan para la capital?

Con la formación de una bicicleta monumental entre ciclistas en la Plancha de la Constitución, la mandatara capitalina dio el banderazo de salida para hombres y mujeres de distintas edades para hacer el recorrido.

En su mensaje, afirmó que quienes utilizan este transporte, en realidad generan un acto de resistencia para cambiar la visión de una Ciudad que dijo, fue diseñada para el uso de automóvil.

“Usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario, en una ciudad que durante décadas, se diseñó sólo para el automóvil, subirse a una bicicleta, es y representa una ruptura con ese modelo de ciudad automóvil, una forma de rebeldía cotidiana, que recupera el derecho a la ciudad, cada trayecto de bicicleta es una manera de resistir la desigualdad en el uso del espacio público y de afirmar otra forma de vivir la ciudad con la bicicleta más cercana, más humana y más justa”.

¿Qué alcance tendrá la red de ciclovías en la actual administración?

Por ello calificó a la bicicleta como el transporte más democrático en la capital del país. En dicho escenario Brugada Molina enfatizó que tocará aumentar dicha democracia en toda la Ciudad con obras y servicios que garanticen el derecho a la movilidad.

Recordó que en su administración se abrirá en total 300 kilómetros de ciclovía como que destacó a partir de este domingo unen al centro con el sur de la ciudad. Mientras tanto Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México; recordó que la ciclovía de tlalpan significarán 34 kilómetros, para el uso de la bicicleta sin embargo dijo que este fin de semana se abrieron 30 desde el metro Chabacano hasta Renato Leduc, pero enfatizó que en los próximos días se concluirá toda la obra.

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