Tren Suburbano será público y cambia a nombre Felipe Ángeles

Acordó el Gobierno Federal, adquirir el cien por ciento del Tren Suburbano, que a partir de este jueves, pasó de ser un activo privado a uno público, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, al detallar que el transporte cambia de nombre a Tren Felipe Ángeles.

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En la mañanera desde Palacio Nacional, se explicó que la empresa CAF, que contaba con el 43.4% de la tutoría del transporte, aceptó la propuesta del Estado con la finalidad de lograr que no existan problemas de operación.

“Si se queda Ciudad de México-Cuautitlán, privado y luego todo lo demás público, pues va a tener problemas de operación, entonces la decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México, el Ciudad de México-Cuautitlán y hubo un acuerdo con las empresas, se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra, ahora toda la red va a poder ser operada de manera pública”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo operará y cuáles serán las tarifas del servicio?

Recordó que el transporte irá de la CDMX al AIFA y de ahí a Pachuca. Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), señaló que la transacción se realizó por 5 mil 999 millones de pesos, un acuerdo evaluado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) órgano desconcentrado de la secretaría de Hacienda.

“Con esto, el estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren, es decir, este tren pasa de las manos de privados a manos del pueblo de México… Llegamos a un acuerdo de precio de cinco mil novecientos noventa y nueve millones de pesos. Esto es con base a dos cosas. El primero es, así vienen el acuerdo en la concesión que se le otorgó a la empresa española, al Fonadín y a la empresa mexicana. Y segundo, también hicimos una evaluación a través del Indavin, que, como saben, es una institución de gobierno que nos ayuda a realizar valuaciones para la compra y venta de activos”. — Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banobras

Anunció que este servicio que conecta la CDMX en menos de 45 minutos con el Estado de México tendrá una tarifa promocional para que los sitios intermedios, tengan un costo de 11.50, y para el trayecto completo hasta el Felipe Ángeles de 45 pesos.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) Ampliar

Aunque aceptó que aún se revisan las taridas, fijo que serán más baratas que todos los medios tradicionales de transporte.

También explicó que se buscará implementar un sistema que permita usar tanto la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI), como la del Metro en el transporte suburbano.

Será este domingo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum inaugure el nuevo Tren Suburbano al AIFA (ramal Lechería-AIFA).