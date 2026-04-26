Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex tras bajar niveles de ozono: ¿Que placas circulan este lunes 27 de abril?

La CAME confirmó que se suspendió la contingencia ambiental este 26 de abril 2026. Getty Images

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este domingo 26 de abril de 2026 se suspendió la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de una mejora en las condiciones atmosféricas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó tras registrar una disminución en los niveles de ozono, lo que permitió que la calidad del aire regresara a parámetros aceptables para la salud de la población. Esta mejora se debió principalmente al aumento en la ventilación y dispersión de contaminantes en el Valle de México.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



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La contingencia había sido activada el sábado 25 de abril debido a concentraciones elevadas de ozono, impulsadas por altas temperaturas, intensa radiación solar y condiciones de estabilidad atmosférica que dificultaban la dispersión de contaminantes.

Con la suspensión de la medida, también se levantan las restricciones asociadas, incluyendo el Doble Hoy No Circula que estuvo vigente durante la contingencia. Esto significa que, a partir de este domingo por la tarde, el programa vehicular vuelve a operar de manera normal en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos NO circulan lunes 27 de abril?

Este lunes aplica la restricción habitual:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

⏰ Horario:

De 5:00 a 22:00 horas

Es decir, si tu auto tiene engomado amarillo y placas 5 o 6, no puede circular este lunes.

¿Qué autos SÍ circulan?

Pueden circular sin problema:

Holograma 0 y 00 (excepto restricciones especiales por contingencia)

(excepto restricciones especiales por contingencia) Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Transporte público, servicios de emergencia y carga autorizada

Motocicletas

El esquema aplica en CDMX y 18 municipios del Edomex. Para los vehículos foráneos sin verificación pueden tener restricciones adicionales y en caso de contingencia ambiental, las reglas pueden cambiar (doble Hoy No Circula)