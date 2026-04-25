Autoridades de Salud en México, de la ONU-OPS y UNICEF dieron el banderazo a a la Semana Nacional de Vacunación, que llevará 1.7 millones de dosis a todo el país.

Con el lema “Vacunar es amar” este sábado 25 de abril de 2026 autoridades de Salud, y del gobierno de la Ciudad de México, dieron inicio a la Semana Nacional de Vacunación en la que serán aplicadas 1.7 millones de dosis, teniendo como primera receptora una madre embarazada y una personas adulta mayor.

Secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman dio la bienvenida a los representantes de todas las instancias de Salud en México, para iniciar la Semana Nacional de Vacunación en México.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la presentación de la Semana Nacional de Vacunación. https://t.co/RnXtiGKllo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 25, 2026

En representación de la Organización Panamericana de la Salud, José Moya Medina, hizo un llamado a la vacunación de niños, niñas, personas mayores y personas con enfermedades, detalló que en 20 años se han salvado vidas en todas las comunidades colocando a la vacunación como la mejor herramienta contra las enfermedades no obstante, dijo, entre 2017 y 2021 Venezuela Brasil y otros a 14mil 763 32 veces mayor a la de 2024 en las américas con casos importados, por ello celebró la iniciativa de la Semana Nacional de Vacunación y el compromiso de México con la inmunización no solo de cobertura sino de seguridad sanitaria.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabezó el inicio de la #SemanaNacionalDeVacunación, reafirmando que la salud es un derecho, no un privilegio. 💉🩺



Asimismo, reconoció al personal de salud por su labor en esta misión histórica para proteger a la población de enfermedades… pic.twitter.com/Mj4IcRHWeq — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 25, 2026

La vacunación la herramienta más poderosa para la prevención de las enfermedades, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada quien reconoció al personal de salud que cumplen con la que llamó “misión histórica” de vacunación.

El representante de la UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro celebró que México busque alcanzar la meta de vacunación que en este 2026 es de 1.7 millones de dosis, como parte de un derecho principal de las infancias. “la vacunación es expresión de derechos humanos, como un derecho universal”, afirmó

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El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó el trabajo que se hace en la CDMX puede ser replicable en todos los estados.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark hizo un llamado a las secretarías de Salud de las entidades a la coordinación, pues afirmó que las acciones de vacunación contra sarampión han sido un buen ejercicio. hoy dijo vemos ya la reducción del sarampión, gracias a una meta conjunta.

El Plan Nacional de Vacunación, dijo también es parte del Servicio Universal de Salud para que todos los mexicanos tengan acceso a un modelo de atención médico con piso parejo, y la vacunación es uno de los primeros pasos.

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