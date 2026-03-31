Sarampión en México baja tras aplicar 17.2 millones de vacunas

El subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark, informó que han sido aplicadas en el país un total de 17.2 millones de vacunas contra el sarampión en México.

¿Por qué van a la baja los casos de sarampión?

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario federal indicó que los casos de sarampión en el país van a la baja en las últimas cuatro semanas.

“Desde que iniciamos la vacunación masiva contra el sarampión, en esta jornada que anunció la presidenta, hemos aplicado 17.2 millones de vacunas. En siete semanas hemos llegado a este número y, por esta razón, hoy la transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas, esto es una muy buena noticia. Si bien todavía hay que mantener la guardia alta, seguir vacunándonos, hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja ya por lo menos cuatro semanas”. — Eduardo Clark, subsecretario de Salud federal

¿Cuál es la meta de vacunación?

La meta establecida por el Gobierno Federal, en coordinación con las administraciones estatales, es alcanzar las 25 millones de vacunas aplicadas durante las jornadas de vacunación masiva.

Eduardo Clark enfatizó que la vacunación es la estrategia fundamental y más segura para contener la propagación de la enfermedad. Asimismo, reconoció la colaboración de instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE para garantizar la cobertura nacional.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Pese al descenso en la transmisión, el subsecretario de Salud federal instó a la población a no bajar la guardia y completar los esquemas de vacunación en los siguientes sectores:

Menores de 6 meses a 12 años: Deben contar con dos dosis. Si no han recibido ninguna o si la primera fue aplicada hace más de seis meses, deben acudir por el refuerzo.

Adultos de 13 a 49 años: Personas que no tengan su esquema completo de dos dosis o que no recuerden haber sido vacunadas deben solicitar el biológico. Quienes tengan certeza de contar con ambas dosis están protegidos y no requieren aplicaciones adicionales.

¿Dónde se puede obtener la vacuna?

Las autoridades reiteraron que la vacuna es gratuita y universal en todos los centros de salud públicos del país, sin importar la derechohabiencia del solicitante.

Para facilitar la localización de las unidades médicas, se habilitó la plataforma digital dondevacuno.salud.gob.mx, donde los ciudadanos pueden consultar los puntos de vacunación vigentes.

Síguenos en Google News y encuentra más información