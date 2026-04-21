Servicio Universal de Salud en México: Guía completa de registro, fechas y beneficios

¿Alguna vez has soñado con que no importe en qué clínica te atiendas mientras sea pública? El pasado 7 de abril se marcó un antes y un después en la medicina de nuestro país con el decreto del Servicio Universal de Salud.

En entrevista con Martha Debayle para W Radio, Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, detalló cómo este nuevo modelo busca que cualquier mexicano reciba atención gratuita en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena o Semar, eliminando por fin las barreras de “ser o no derechohabiente”.

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¿Qué es el Servicio Universal de Salud?

Es un sistema unificado donde la salud se convierte en un derecho efectivo y no en un estatus laboral. Los pilares de este cambio son:

Acceso sin restricciones: Atención de cualquier padecimiento en cualquier hospital público.

Expediente Único Digital: Tus médicos podrán consultar tu historial clínico desde cualquier clínica del país.

Intercambio de recursos: Si una institución tiene el equipo de radioterapia que otra necesita, el paciente podrá usarlo sin burocracia.

La Hoja de Ruta: ¿Cuándo te toca?

El sistema no se activará de la noche a la mañana; se divide en cuatro etapas críticas:

Fase 1 (Abril - Diciembre 2026): Credencialización. Actualmente en curso para adultos de 85 años y más. Fase 2 (Enero 2027): Acceso universal a urgencias, atención de infartos, cáncer de mama y emergencias obstétricas. Fase 3 (Julio 2027): Integración de laboratorios y estudios de imagen compartidos. Fase 4 (2028-2030): Consolidación total, incluyendo surtido de recetas y hospitalización general.

Todo sobre la nueva Credencial Universal de Salud

Esta credencial será tu “llave” al sistema público. En 2026 contará con una app móvil para consultar unidades de salud, y para 2027 permitirá gestionar citas, teleconsultas e inteligencia artificial aplicada a tu salud.

Calendario de Registro (Fase Actual)

El registro es escalonado. Si tienes algún familiar de 85 años o más, su periodo de registro es del 13 al 30 de abril de 2026. Para el resto de las edades, se debe consultar el calendario por letra de apellido en los portales oficiales.

Requisitos para el trámite

Para adultos, es indispensable contar con:

Identificación oficial con fotografía.

CURP certificada (puedes verificarla en gob.mx/curp).

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses).

Fotografía digital del rostro (de frente).

Teléfono y correo electrónico.

Nota para menores de edad: Los padres o tutores deben estar registrados previamente para poder dar de alta a los niños con su acta de nacimiento y CURP.

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¿Dónde y cómo registrarse?

Tienes dos opciones principales:

En línea: A través de serviciouniversaldesalud.gob.mx. Presencial: En uno de los 2,059 módulos del Bienestar, de lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas.

El proceso: Firmarás un consentimiento, te tomarán fotografía y huellas, y recibirás un aviso vía SMS o llamada del 079 cuando tu credencial física esté lista.

Datos que debes saber sobre la salud en México

Déficit de médicos: México aún enfrenta un reto de 2.5 médicos por cada mil habitantes.

Poder público: El 90% de las cirugías de alta especialidad (corazón, trasplantes, oncología) se realizan en hospitales públicos.

Vacunación: El 75% de las vacunas en el país son aplicadas exclusivamente por el sector público.

Diabetes: Esta enfermedad consume actualmente el 20% del presupuesto total de salud.

Enlaces de interés:

Ubicación de módulos: gob.mx/bienestar

Registro y consulta: serviciouniversaldesalud.gob.mx

¿Tienes dudas sobre el proceso? Recuerda que la salud ahora es un derecho compartido. ¡No dejes pasar tu fecha de registro!

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Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.