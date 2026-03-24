Presenta Sheinbaum iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio

Para que todo homicidio violento de una mujer sea investigado como feminicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de la iniciativa de la Ley General para Prevenir Investigar Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio para reducir la impunidad.

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¿Qué propone la nueva ley de feminicidio?

Durante la mañanera la Primera Mandataria destacó que se trata de un modelo que se puso en marcha en la Ciudad de México y ahora busca replicarse en todo el país.

“Está obligado el Ministerio Público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, ¿qué quiere decir feminicidio?, que hubo un homicidio por el solo hecho de ser mujer, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, si la mujer murió por otra razón que no tiene que ver con la causa de ser mujer vendrá después ya el Ministerio Público en la investigación y dirá no pues no tuvo que ver con un feminicidio fue una muerte violenta por otras razones pero de inicio cualquier muerte violento de una mujer debe ser investigada como feminicidio”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que la propuesta de ley contempla 52 artículos destacando penas de 40 a 70 años de prisión para una persona feminicida, considerando además responsabilidades adicionales como la pérdida de derechos sucesorios, o de tutela, guardia y custodia, pérdida de patria potestad de menores, así como la destitución e inhabilitación para desempeño de cualquier cargo público.

“Se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder, o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión, o que se encuentre en estado de violencia sexual, entre otras. Estamos estableciendo una pena de cuarenta a setenta años de prisión, se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras parte, multa en UMAS”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué medidas adicionales contempla la iniciativa?

Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias informó que la Secretaría de las Mujeres creará una comisión para acompañar la puesta en marcha de esta ley desde la formación y la capacitación de personal a fin de articular una campaña permanente contra la violencia feminicida, También se impulsará la elaboración y actualización de registros de feminicidios a nivel nacional y se buscará una reparación del daño integral.

“La reparación integral del daño que es otra de las partes importantes de esta ley, tiene que ser adecuada, tiene que ser efectiva, rápida y además proporcional y no sólo se mira desde el punto de vista de reparación económica que tiene que ser el responsable del acto quien lo repare sino además del punto de vista de la articulación integral de políticas de restauración de derechos y de protección sobre todo a niños, niñas y adolescentes que quedan en esa situación de orfandad, esta ley también mandata a las plataformas digitales que respeten la dignidad de las víctimas”. — Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias

Además junto a la Fiscalía General de la República, el DIF y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se integrará el Registro Nacional de niñas niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio.

Por cierto que al ser cuestionada sobre la posible reunión con familiares de desaparecidas y desaparecidos, Sheinbaum Pardo dio a conocer que ahora si esta semana presentará el registro actualizado de personas desparecidas, una promesa que existe desde 2025 donde también ha hablado del incremento en el número de casos. En tanto destacó que alrededor de cada 15 días, se tienen acercamientos entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y familiares de víctimas de este delito.

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