Mx - Mundial 2026: multas de hasta 1 MDP y cargos penales por volar drones en estadios de México y Estados Unidos / lorenzo tombola

Con miras al arranque del Copa Mundial de la FIFA 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, en coordinación con autoridades locales, oficializó la designación de todos los estadios como zonas de exclusión aérea. La restricción se extiende a sedes en México, así como a Fan Fest y espacios vinculados al torneo, donde el uso de drones quedará completamente prohibido.

Las autoridades advirtieron que volar drones en estos espacios puede derivar en multas de hasta 1 millón de pesos, además de posibles cargos penales si se pone en riesgo la seguridad o se interfiere con los operativos. Las restricciones estarán activas especialmente durante partidos y eventos masivos, cuando la vigilancia será más estricta.

El objetivo es prevenir accidentes, evitar interferencias y reducir riesgos en un evento que reunirá a millones de personas. Para ello, fuerzas de seguridad y autoridades aeronáuticas desplegarán tecnología capaz de detectar e incluso neutralizar drones, reforzando la protección en uno de los torneos más vigilados de los últimos años.

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Multas, sanciones y posibles cargos penales

Multas económicas de hasta 75 mil dólares (aprox. 1.2 a 1.3 millones de pesos) por operar drones en zonas restringidas durante eventos del Mundial 2026.

Posibles cargos penales y sanciones criminales que pueden incluir detenciones o procesos judiciales en caso de poner en riesgo la seguridad pública o interferir con operativos oficiales.

Implementación de tecnología antidrones para detectar, rastrear y neutralizar aeronaves no autorizadas mediante bloqueo de señal o intervención directa en el sistema de vuelo.

Seguridad aérea como prioridad en un evento global

Con sedes compartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, el Mundial 2026 implicará un despliegue de seguridad sin precedentes, debido a la magnitud del evento y la alta concentración de aficionados que se espera en cada ciudad anfitriona.

En este contexto, autoridades aeronáuticas y fuerzas de seguridad trabajarán de forma coordinada para monitorear de manera constante el espacio aéreo, con el objetivo de prevenir cualquier incidente que pueda afectar el desarrollo del torneo o poner en riesgo a los asistentes.

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