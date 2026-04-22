Calzada Flotante de Tlalpan: Ya hay fecha oficial de inauguración y así es como se ve el avance en las obras

Mx - Calzada flotante de Tlalpan ya tiene fecha de inauguración

La Ciudad de México está por estrenar uno de sus proyectos más ambiciosos rumbo al Mundial 2026: el Parque Elevado de Tlalpan. Se trata de una obra que transformará una de las avenidas más transitadas de la capital en un espacio pensado para peatones, movilidad y convivencia.

Por lo que si quieres enterarte de cuándo abrirán la Calzada flotante de Tlalpan, sigue leyendo para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuándo se inaugura la Calzada flotante de Tlalpan?

Autoridades confirmaron que el parque será inaugurado el 31 de mayo de 2026, pocos días antes del arranque del Mundial.

La Calzada flotante de Tlalpan forma parte de una serie de proyectos estratégicos para mejorar la imagen urbana y la movilidad en la ciudad de cara a este evento internacional. Este tipo de proyectos cambia la forma en que se usan las avenidas ya que, deja de ser solo un espacio para autos y se convierte en un lugar para las personas.

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¿Cómo será la Calzada flotante de Tlalpan?

El proyecto consiste en un corredor peatonal construido sobre la Línea 2 del Metro, lo que lo convierte en una especie de “calzada flotante”. Entre sus características destacan:

Un ancho aproximado de 10 metros

Espacios para caminar de forma segura

Áreas verdes, luminarias y mobiliario urbano

Conexión entre puntos clave como Pino Suárez y Chabacano

En su primera etapa, el parque tendrá alrededor de 1.5 kilómetros de extensión, con la posibilidad de ampliarse en el futuro.

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¿Por qué es importante esta obra?

Más allá del Mundial, el objetivo es transformar la experiencia en Calzada de Tlalpan, una de las vialidades más complicadas para peatones. Por lo que la Calzada flotante de Tlalpan busca mejorar la seguridad, fomentar la movilidad peatonal, recuperar espacios públicos y crear un entorno más accesible y sostenible.

Además, se espera que beneficie a miles de personas que transitan diariamente por la zona.