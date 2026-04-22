Sheinbaum dialogará con Maru Campos tras presencia de agentes de EU

Aceptará la presidenta Claudia Sheibaum dialogar con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la participación de agentes de Estados Unidos en esa entidad.

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Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, explicó que ya integrantes del gabinete tendrán contacto con la panista, mientras ella buscará una llamada telefónica para acordar un acercamiento.

“Sí, vamos a hablar con ella. Rosa la secretaria de Gobernación, platicó con ella. Le pedí a a Rosa Icela, Omar, que platicaran con ella, y también vamos a buscarla. Siempre es necesario el diálogo y la comunicación. Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras participaron en una actividad. Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República, pero, evidentemente, la Defensa no sabía, pues, que había personas que estaban participando”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum Pardo, insistió que su gobierno no sabía del ingreso de estos supuestos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad, y no se informó de la participación de estas personas. Segundo, nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos, y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué acciones diplomáticas se tomaron?

En tanto dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya envió una carta con un extrañamiento al gobierno de su homólogo, Donald Trump para recordar que existe un protocolo de colaboración.

“Tiene que aclararse esto. Hicimos, hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos, y para que se provea toda la información. Y, pues, es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió. Es muy importante que quede claro. Podemos, obviamente, hablar con la gobernadora, pero tiene que quedar muy claro, tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento”. — Claudia Sheinbaum presidenta de México

Aseguró no es un asunto de partidos políticos sino de mantener respeto a la Constitución.

“Este no es un asunto político, digamos, entre un gobierno que no viene de Morena y la presidencia que venimos de un partido político. No tiene nada que ver con eso. Esto es para todos los gobiernos de los estados, no importa el partido que pertenezcan o del que hayan provenido. Tiene que haber necesariamente un protocolo, y que se siga la Constitución, la ley de seguridad nacional, y que se sigan los protocolos adecuados. Y no puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo, eso ha quedado muy claro”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A pesar de ello, descartó que haya sido un acto deliberado por parte de Estados Unidos y enfatizó que su gobierno mantiene y mantendrá el diálogo y entendimiento con el país vecino.