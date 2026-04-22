Martha Debayle: ¡Yuri is in da House!

En una charla sin filtros, Martha Debayle entrevistó a Yuri en W Radio, la cantante veracruzana que habló sobre los retos que ha enfrentado dentro y fuera de los escenarios. En esta plática, la cantante reflexionó sobre el objetivo de la vida y cómo es que ha crecido tanto en el mundo del espectáculo y en su vida personal.

Así que sigue leyendo para saber más sobre lo que dijeron y cómo es que todo impacta en la salud de las mujeres, sobre todo en la vida en los escenarios.

¿De qué hablaron Yuri y Martha Debayle en W Radio?

Martha Debayle habló con Yuri sobre su vida en los escenarios y otras cosas de la vida que la han mantenido vigente en el mundo del espectáculo. Entre las preguntas que destacaron, fue cómo es que lo ha vivido Yuri desde una perspectiva dentro y fuera del espectáculo.

La cantante respondió que todo se trata de disciplina, es decir, los cuidados que ella tiene sobre todos los aspectos, desde cuidar la alimentación y la piel, hasta cada detalle en el escenario. Sin embargo, en algo de lo que hizo hincapié es cómo el ejercicio y la perseverancia pueden hacer el cambio en todo lo que ella se propone.

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¿De qué se ha sentido orgullosa Yuri en su vida?

A lo largo de la entrevista, un punto a destacar es su confesión con Martha Debayle, donde le ha mencionado e incluso, coincidido, que ayudar a las personas (sean o no sus conocidos y seres queridos), las ha mantenido con los pies sobre la tierra. Es decir, la ayuda, no se le niega a nadie, y es algo que las dos han cumplido al pie de la letra.

Citándolas “compartir el privilegio que tenemos, es una de las misiones de la vida, porque la ayuda siempre es para no negársela a nadie”.

¿Qué proyectos tiene Yuri?

Hasta el momento, Yuri, reveló en el programa de Martha Debayle en W Radio, que su nuevo disco titulado “Señora”, salió a la luz el pasado 9 de abril de 2026, y que con éste iniciará muy pronto su gira.

Con ello, todos sus fans pueden esperar un show nuevo y lleno de sorpresas, de las cuales, sólo reveló en exclusiva que una de ellas son los mariachis. Asimismo, nuevos trajes que seguramente la harán ver increíblemente bien, como la profesional de la música mexicana que es. Así que no te la pierdas el próximo 20 de mayo en el Auditorio Nacional.

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Otras presentaciones:

2 de mayo: Coliseo La Concordia Orizaba, México

8 de mayo: Gimnasio Universitario UACJ Ciudad Juárez, México

20 de mayo: Auditorio Nacional, CDMX

13 de junio: FEX Isla de las Estrellas Mexicali, México

26 de junio: Gran Arena en Sun Monticello Grand Casino Mostazal, Chile

Por otro lado, a pesar de mencionar que no puede esperar a iniciar sus shows, también se mostró emocionada por el documental que tiene en puerta donde logró mostrarse sin filtros y conectar consigo misma desde una edad temprana hasta el 2026. En sus palabras ha dicho “ha sido un viaje largo que me ha enseñado bastante pero que no cambio por nada del mundo”.

Si te perdiste algo sobre la entrevista, no te preocupes, escúchalo en W Radio en exclusiva: