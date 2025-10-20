Peso Pluma tiene la mejor canción mexicana según Rolling Stone, por encima de Café Tacvba y Natalia Lafourcade

250 canciones del siglo XXI – Ella Baila Sola – nuevos artistas del regional mexicano – Hasta la Raíz – otros mexicanos

La revista Rolling Stone ha publicado su listado “The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far”, una selección que busca recopilar las canciones más importantes de este siglo hasta el momento. Entre las más de doscientas cincuenta canciones de todo el mundo, una destacó por encima de todas las mexicanas, “Ella Baila Sola”, a cargo de Peso Pluma y Eslabón Armado, que se colocó en el puesto #64 a nivel mundial, convirtiéndose oficialmente en la mejor canción mexicana del siglo XXI, según la publicación.

Este reconocimiento no solo refleja la popularidad de la canción, sino que evidencia un cambio en la percepción global de la música mexicana. Durante años, los géneros regionales tuvieron un alcance limitado fuera de México y de la comunidad latina en Estados Unidos. Hoy, gracias a una suerte de diáspora de nuevos artistas como Peso Pluma, Junior H o Natanael Cano, el sonido regional mexicano cruza fronteras y se consolida en plataformas de streaming internacionales.

Lanzada en 2023, “Ella Baila Sola” combina los elementos característicos del corrido tumbado con arreglos contemporáneos que incluyen requintos, trombones y un ritmo que mantiene al oyente atrapado desde el primer segundo. Rolling Stone describe la canción como «ágil, épica y embriagadora», destacando a Peso Pluma y «la forma en que proyecta su voz con una autoridad que se complementa con la instrumentación de Eslabón Armado, generando un sonido que es al mismo tiempo fiel a sus raíces y moderno».

Aunque “Ella Baila Sola se posiciona como la mejor canción mexicana del siglo XXI, no es la única presencia nacional en la lista. También aparece “Hasta la Raíz” de Natalia Lafourcade, en el puesto #113, un tema que consolidó su trayectoria y reconocimiento internacional por su mezcla de folk, pop y música tradicional mexicana.

“Eres” de Café Tacvba también fue reconocida, aunque en el puesto #165, convertido ya en un clásico del rock alternativo que influyó en varias generaciones, tanto del público, como de músicos.

Otros mexicanos reconocidos fueron, los ya leyenda, Los Tigres del Norte con el tema “Somos Más Americanos”, en el #185, un himno del regional norteño que aborda identidad, migración y raíces culturales, y que ha acompañado a la comunidad mexicana en Estados Unidos durante décadas.

La relevancia de Peso Pluma y “Ella Baila Sola” trasciende los números. Representa una generación de artistas que reconfiguraron el significado del mexicano contemporáneo en la música del siglo XXI. Los corridos tumbados, lejos de ser un fenómeno marginal, se consolidan como un movimiento capaz de atraer atención internacional.

Rolling Stone argumenta que la canción logra capturar un momento generacional, un sonido que mezcla tradición e innovación, y que refleja la vida y cultura de una comunidad que hasta hace pocos años era ignorada por los grandes medios globales. La voz de Peso Pluma y los arreglos de Eslabón Armado simbolizan ese cruce entre lo local y lo global, entre lo auténtico y lo comercialmente exitoso.

El reconocimiento ha generado debate. ¿Qué significa que “Ella Baila Sola” sea la mejor canción mexicana del siglo XXI? Para algunos, representa un triunfo del regional mexicano frente a géneros más globalizados; para otros, abre la discusión sobre los criterios de listas internacionales y sobre qué define la excelencia musical.

Más allá de la polémica, el puesto #64 en un listado global confirma que México tiene presencia en la conversación musical contemporánea de primer nivel. No es un reconocimiento aislado, es una señal de que los sonidos regionales, cuando se combinan con producción y visión estratégica, pueden competir en igualdad de condiciones con cualquier género del mundo.

“Ella Baila Sola” también es un fenómeno cultural que marca un hito en la música mexicana del siglo XXI. Su reconocimiento por Rolling Stone coloca a Peso Pluma en la élite musical internacional y confirma que la música regional mexicana tiene un lugar permanente en la escena global. Con esta canción, México demuestra que puede exportar no solo talento, sino identidad y cultura a una escala global.