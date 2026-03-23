Critican a Natalia Jimenez por usar ambulancia para llegar a concierto; ¿Por qué lo hizo y qué dice la ley sobre actos de este tipo?

La cantante Natalia Jiménez se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece utilizando una ambulancia para trasladarse rápidamente, pero no por una emergencia.

Lo que parecía una anécdota más de su día, terminó desatando una fuerte polémica por el presunto uso indebido de un vehículo destinado a servicios médicos para llegar a un concierto con Carlos Rivera. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento y qué es lo que dice la ley ante este hecho.

¿Qué hizo Natalia Jiménez?

Todo ocurrió después de su participación en el festival Vive Latino, cuando la cantante necesitaba trasladarse con rapidez hacia el aeropuerto para asistir al cumpleaños de Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala.

Para lograrlo, Natalia Jiménez, abordó una ambulancia privada que circuló con sirenas encendidas por vialidades como Circuito Interior, lo que le permitió evitar el tráfico y llegar a tiempo a su siguiente destino. El momento fue documentado por la propia artista en redes sociales, donde se le escucha decir frases como “de que llego, llego”, lo que rápidamente encendió las críticas.

¿Por qué la están criticando?

El video se volvió viral casi de inmediato y generó miles de reacciones, principalmente negativas.

Usuarios cuestionaron que Natalia Jiménez, hiciera uso de una ambulancia, un recurso destinado a emergencias médicas, para un traslado personal, señalando que podría tratarse de una práctica irresponsable o incluso ilegal. La polémica creció aún más porque el vehículo utilizó sirenas y luces, elementos que están reservados para situaciones de urgencia.

¿Es ilegal usar una ambulancia para esto?

De acuerdo con la normativa en México, las ambulancias solo pueden utilizar sirenas y códigos cuando trasladan pacientes o atienden emergencias reales. El uso indebido de estos vehículos puede derivar en sanciones que van desde multas hasta posibles penas de prisión, dependiendo del caso.

Sin embargo, hay un punto importante. Y es que la responsabilidad legal no necesariamente recae en quien va como pasajero, sino en la empresa operadora o el personal que permitió el uso del vehículo.

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¿Por qué este caso abrió un debate más grande que una simple polémica?

Más allá del video viral, el caso de Natalia Jiménez puso sobre la mesa un tema más amplio, el uso de recursos de emergencia en México. Especialistas y usuarios han señalado que este tipo de situaciones evidencian problemas como:

La posible privatización o mal uso de ambulancias

La falta de regulación efectiva

La normalización de privilegios en situaciones críticas

Por eso, la conversación dejó de ser solo sobre una cantante y se convirtió en un debate sobre ética y acceso a servicios de emergencia.