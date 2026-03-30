Martha Debayle brilla como anfitriona en el estreno mundial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ en México

México se convirtió en el epicentro de la industria cinematográfica y de la moda a nivel global. En una jornada histórica, Martha Debayle se consolidó como la gran anfitriona de dos eventos clave que marcaron el anuncio oficial del estreno de la esperada secuela El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2).

Con la presencia de las icónicas protagonistas Anne Hathaway y Meryl Streep, la producción eligió nuestro país para revelar los detalles de este lanzamiento, subrayando el peso cultural y la influencia de México en el panorama internacional.

Un inicio sofisticado: Brunch en el Museo Frida Kahlo

La agenda comenzó con un brunch íntimo en el emblemático Museo Frida Kahlo. Este encuentro reunió a las mentes más brillantes del mundo editorial, creativo y social, estableciendo un diálogo entre el legado artístico mexicano y la elegancia contemporánea que define a la franquicia.

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El espectacular vestido de Martha Debayle: Elegancia y sofisticación

Como era de esperarse, el estilo de Martha Debayle fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Para esta ocasión, la comunicadora y empresaria eligió una pieza que personifica la sofisticación: un vestido de Carolina Herrera con un patrón floral tipo windowpane.

El diseño cuenta con discretos bolsillos laterales, el toque ideal de comodidad para la mujer empoderada moderna. Ampliar

Lo que hace a esta pieza algo verdaderamente especial es su trasfondo:

Inspiración Vintage: El estampado está basado en un diseño de los años 50.

Confección de Alta Costura: Realizado en tela faille, que permite un ajuste perfecto al torso y una falda voluminosa espectacular.

El detalle funcional: El diseño cuenta con discretos bolsillos laterales, el toque ideal de comodidad para la mujer empoderada moderna.

Pasarela histórica en el Museo Anahuacalli y Fashion Week México

¿Cuándo se estrena ‘El Diablo Viste a la Moda 2’?

Aunque la película llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 30 de abril, este evento en la Ciudad de México marcó el inicio oficial del tour mundial de prensa, que continuará su recorrido por metrópolis como Seúl, Londres y Tokio.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.