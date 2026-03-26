Paul McCartney anuncia su nuevo álbum a los 83 años: “The Boys of Dungeon Lane”

El regreso más íntimo de un Beatle legendario

A los 83 años, Paul McCartney no se cansa de crear, e insiste, en una última apuesta, un disco que remite a los viejos días, esos primeros escarceos donde apenas y tenía un primer contacto con la música. Su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane, no es otra entrega más de su prolífica carrera, sino que es un viaje a sus raíces, un recuerdo musical de su infancia en Liverpool y de todo lo que lo formó como artista y como hombre.

En el primer sencillo, “Days We Left Behind”, McCartney apuesta por la introspección más que por el espectáculo. No busca impresionar, sino narrar su historia con honestidad, acaso con nostalgia, llevando en cada acorde y letra, un fragmento de su pasado.

¿Por qué “Dungeon Lane” tiene un significado especial?

El título del disco no es casualidad. “Dungeon Lane” es una calle real cerca de donde creció en Liverpool, un lugar que hoy funciona como eje emocional del álbum. Más que un nombre poético, es una referencia directa a los recuerdos de su niñez y a la formación de su identidad musical.

El disco se centra en temas que marcaron su vida, como la familia, los primeros amigos, los primeros pasos con John Lennon y la ciudad que lo vio crecer. Cada canción es un pedazo de memoria, un intento de reconstruir la historia en su más puro estado.

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Una vuelta a esos estilos que labraron su carrera

Los primeros comentarios de críticos que ya escucharon el sencillo, apunta el diario británico The Guardian, Boys of Dungeon Lane combina varias etapas de McCartney. Se escuchan las armonías melódicas que definieron a The Beatles, el impulso rockero de Wings y la introspección de sus discos más recientes. El resultado es un álbum que parece resumir décadas de evolución artística sin perder frescura ni personalidad.

La producción estuvo a cargo de Andrew Watt y se grabó entre estudios de Reino Unido y Estados Unidos, lo que permitió un sonido moderno pero conectado con la esencia de McCartney. Cada canción tiene su propia identidad, pero todas cuentan la misma historia: la de un hombre que mira hacia atrás con aire melancólico.

Fecha de estreno, canciones y lo que sabemos del tracklist

El nuevo álbum de Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, se estrenará oficialmente el 29 de mayo de 2026. El disco promete ser uno de los más íntimos de su carrera, con canciones que recuerdan su infancia en Liverpool y muestran un lado reflexivo y nostálgico del ex Beatle.

El disco contará con 14 canciones, incluyendo el sencillo principal “Days We Left Behind” y otros temas como “As You Lie There”, “Lost Horizon”, “Ripples in a Pond” y “Mountain Top”. Aunque McCartney no ha revelado todos los títulos, la línea narrativa apunta a la infancia, la memoria y el paso del tiempo.

Más allá de la lista, lo interesante es que cada canción funciona como una pequeña ventana a su vida, mostrando facetas de un artista que ha vivido más de ocho décadas y aún encuentra maneras de sorprender y emocionar con su música.

Un álbum que mezcla memoria, nostalgia y verdad

McCartney apuesta por lo que permanece, algo como hacer de la verdad de su historia personal un clásico que perdure. The Boys of Dungeon Lane puede que suene a despedida, nadie sabe.

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