Lluvias en CDMX dejan 50 encharcamientos: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero las más afectadas

Así lucían algunas de las calles de la CDMX. Foto: SGIRPC

La lluvia registrada la noche de este martes en la Ciudad de México dejó 50 encharcamientos:

Los principales fueron registrados en las alcaldías:

Cuauhtémoc, con 21

Gustavo A. Madero, con 9

Miguel Hidalgo, con 6

Xochimilco, con 5

Venustiano Carranza, con 3

Benito Juárez, con 3

Azcapotzalco, con 1

Coyoacán con 1

Iztapalapa, con 1

Las lluvias registradas esta noche en la Ciudad de México pueden causar afectaciones.



Coordinamos esfuerzos con @Bomberos_CDMX, @C5_CDMX, @SEGIAGUA y @SOBSECDMX para brindar atención.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

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¿Qué alcaldías registraron más afectaciones?

Las brigadas de la Secretaria Integral del Agua, (SEGIAGUA), realizaron 127 acciones de atención y prevención al drenaje en la Ciudad de México entre desazolve, brotes de aguas negras, sustitución de accesorios de drenaje, entre otros.

Por ejemplo, en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco, se registraron 40 viviendas con afectaciones a nivel de patio, “donde ya se hizo un primer lavado y limpieza de vialidades y se despliega personal operativo para continuar el aseo en el interior de domicilios que así lo permitan”.

Laboramos para abatir los niveles de agua de un encharcamiento registrado en Periférico esq. Anatole France, col. Lomas de Chapultepec, @AlcaldiaMHmx. No se registran afectaciones mayores. pic.twitter.com/VznSpki50h — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

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¿Qué acciones realizaron las autoridades?

En la colonia Parque San Andrés, Coyoacán, dijo la dependencia, se asistió en el encharcamiento al interior del sótano del Hospital de Especialidades del ISSSTE, ocasionado por fallas en el cárcamo interno.

Además, en el bajo puente de Reforma y Circuito, colonia Juárez, se detectó que la red estaba obstruida con basura, por lo que se ocupó un hidroneumático para desazolvar y permitir el desahogo del agua pluvial.

En la Avenida Homero, en colonia Polanco, se asistió también con hidroneumático para el desagüe que reducía el tránsito en la vialidad.

Laboramos para abatir los niveles de agua de un encharcamiento registrado en Ernesto Elorduy esq. Av. Río Consulado, Col. Vallejo, @TuAlcaldiaGAM. Se realiza el retiro de basura de las alcantarillas. pic.twitter.com/7I91ypGwyZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

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¿Cuál fue el nivel de precipitación registrado?

En un comunicado, la dependencia, dio a conocer que las presas, lagunas y cauces, mantienen niveles bajos operativos sin novedad.

Según el reporte de la SEGIAGUA, la precipitación acumulada 21 de abril de 2026 (corte de las 06:00 del 21 de abril a las 06:00horas del 22 de abril) fue de 11.2 millones de metros cúbicos.

Las estaciones pluviométricas con mayor registro fueron Planta Chapultepec con 42.25 mm, en Miguel Hidalgo; Radiocomunicación con 31.75 mm, en Benito Juárez; Nativitas con 30.25mm, en Xochimilco; y San Joaquín con 30.75 mm, en Naucalpan Estado de México.

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