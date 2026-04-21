Dan de alta a ocho heridos tras tiroteo en Teotihuacán; cinco permanecen hospitalizados

Ocho de las personas que ayer resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, ya fueron dadas de alta, de acuerdo con el reporte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación.

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¿Cuál es el estado de salud actual de los lesionados en el ataque?

Hasta el momento, cinco turistas permanecen hospitalizados recibiendo atención médica especializada, de los 13 heridos reportados inicialmente, tras la agresión en la zona arqueológica.

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, es el encargado de dar seguimiento a las necesidades de las personas lesionadas y sus familiares.

Esta labor se realiza en coordinación con autoridades del IMSS Bienestar, que encabeza Alejandro Svarch, y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel.

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¿Cómo se está coordinando la atención con las representaciones extranjeras?

La dependencia reiteró que el Gobierno de México está en contacto directo con cada una de las familias de las víctimas dentro y fuera del país, así como con la representación de las embajadas y servicios consulares, dado que la mayoría de los afectados son de nacionalidad extranjera.

El seguimiento médico y legal continúa bajo los protocolos de atención a víctimas para garantizar el apoyo integral a los afectados por este ataque en las pirámides de Teotihuacán.

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