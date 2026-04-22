Teotihuacán reinicia actividades con fuerte operativo de seguridad

Operativo de seguridad al exterior e interior de la zona arqueológica de Teotihuacán será permanente, afirman autoridades municipales.

La zona arqueológica de Teotihuacán abrió sus accesos con restricciones y revisiones a turistas y comerciantes mediante fuerte dispositivo de seguridad y luego de 24 horas de permanecer cerrada; desde muy temprano reporteros de W Radio se apostaron en los accesos de Teotihuacán en donde comerciantes y visitantes coincidieron en dar un voto de confianza a las autoridades para el reinicio de las actividades.

Para los comerciantes, el cierre del sitio arqueológico representó la pérdida de dos días de ingresos, debido al cierre originado desde el pasado lunes, cuando un sujeto disparó en contra de un grupo de turistas, terminando con la vida de una mujer originaria de Canadá.

El director de Gobierno en Tecámac, Gustavo García Lagunes comentó para W Radio que el operativo de coordinación entre el INHA y diversos órdenes de seguridad, que está en el exterior a cargo de la Guardia Nacional por ser vialidad de carácter federal con el apoyo de todas las policías municipales y al interior, las autoridades indicaron que serán varios los puntos de inspección dentro de la zona arqueológica, y revisión de comercio ambulante en coordinación con el gobierno municipal.

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El dispositivo de seguridad será permanente con 150 elementos, en el exterior, más otros elementos al interior a cargo del INHA.

ahz.