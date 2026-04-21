Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para este miércoles 22 de abril: ¿A qué hora va a llover?

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este miércoles 22 de abril de 2026 estará marcado por un contraste típico de la temporada: mañanas frescas, tardes cálidas y lluvias por la tarde, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el Valle de México, se prevé un ambiente fresco al amanecer, con temperaturas mínimas de entre 12 y 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará entre 24 y 26 grados, generando un ambiente cálido.

Conoce las condiciones del tiempo que prevalecerán durante esta noche y las primeras horas del miércoles, con el #VideoPronóstico del #SMNmx ⬇️ pic.twitter.com/iJxWk39Mle — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

¿A qué hora va a llover?

El pronóstico indica que las lluvias comenzarán principalmente por la tarde, entre las 15:00 y 18:00 horas, cuando aumente la nubosidad en la región.

Durante este periodo, se esperan chubascos con posibles descargas eléctricas tanto en la CDMX como en el Estado de México.

En algunas zonas del Edomex, las lluvias podrían ser más intensas, con posibilidad de granizo y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Condiciones generales del clima

El cielo pasará de medio nublado a nublado conforme avance el día. Este comportamiento forma parte de la transición hacia la temporada de lluvias, que se intensifica en el centro del país durante abril.

Además, el SMN ha señalado que este periodo combina calor con tormentas, generando cambios bruscos en el clima a lo largo del día.

Recomendaciones para este miércoles

Ante este panorama, autoridades recomiendan:

Salir con paraguas o impermeable

Evitar zonas con encharcamientos

Tomar precauciones por tormentas eléctricas

Protegerse del sol durante el día

El clima para este miércoles 22 de abril en CDMX y Edomex será variable: calor, nubosidad y lluvias en pocas horas.