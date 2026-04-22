“La independencia se ejerce”: Pedro Salazar sobre la cercanía de consejeros del INE con el Gobierno

En entrevista con Carlos Loret de Mola el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analista y escritor, Pedro Salazar Ugarte, dijo que hay que darles tiempo a los tres nuevos consejeros INE para valorar su desempeño en relación con su cercanía a Morena, “el beneficio de la duda” y señaló que México sí ha perdido la calidad de democracia constitucional, “vivimos en un régimen que en muchos frentes y sentidos se ha ido volviendo cada vez más autoritario” pero estamos lejos del totalitarismo que es la figura más extrema de concentración de poderes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a la autonomía? Las polémicas que rodean a los nuevos consejeros del INE

¿Se debe cuestionar la cercanía política de los consejeros?

Salazar Ugarte comentó que se debe examinar con cuidado su cercanía política con el gobierno y Morena, pero también reconocer que al menos dos de ellos tienen experiencia en materia electoral; además puntualizar en la importancia del colegiado, el equilibrio y desequilibrio que van a generar en la mesa.

¿Está en riesgo la autonomía del INE?

Al ser cuestionado sobre si el INE ha tomado Morena mencionó que es “prematuro” concluir eso porque en ese tipo de nombramientos como el de las consejerías importa mucho observar el desempeño de los funcionarios “porque la autonomía y la independencia se ejerce por quien la quiera ejercer” y si deciden alinearse con los intereses del partido gobernante se perderá la dependencia de la autoridad electoral.

¿Qué riesgos plantea la inteligencia artificial para la democracia?

“Más allá de los problemas nacionales que son muchos en materia política, hoy vivimos un contexto mundial en el que la variable y el surgimiento de la <b>inteligencia artificial</b> ha colocado las condiciones en las cuales la concentración de los poderes político, económico e ideológico se está verificando con una intensidad que no habíamos imaginado, que no habíamos vivido y que creo que sí pone en riesgo de manera muy seria el paradigma de los derechos, el paradigma de la democracia y el paradigma del constitucionalismo a nivel mundial”. — Pedro Salazar Ugarte, exdirector del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, analista y escritor

TE PUEDE INTERESAR: Maricarmen Alanis cuestiona al INE tras quedar fuera: “¿Qué perfiles se están privilegiando?”

Sobre su libro “Totalitarismo total” dio a conocer que aborda el problema del poder con la variable de la inteligencia artificial tomando en cuenta la cantidad de recursos económicos que generan y concentran en la industria tecnológica, la capacidad para incidir en la cultura, en la ideología, para orientar el pensamiento y las ideas de las personas, “tenemos una concentración de poderes que es potencialmente realmente totalitaria”.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



1⃣No que no... la Presidenta invita a @LuisaAlcalde a salir de la dirigencia de @PartidoMorenaMx



2⃣México envía carta a EE.UU. para pedir explicación por la presencia de Agentes de la #CIA en un operativo en #Chihuahua



3⃣#Morena toma… pic.twitter.com/UbtAYerzIo — W Radio México (@WRADIOMexico) April 22, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información