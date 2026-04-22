¿Adiós a la autonomía? Las polémicas que rodean a los nuevos consejeros del INE

Todo listo en el Instituto Nacional Electoral (INE) para recibir a las tres nuevas consejerías avaladas por la mayoría oficialista en Cámara de Diputados este martes, en medio de críticas por la presunta cercanía de los perfiles con el gobierno federal y cuestionamientos sobre la autonomía del órgano electoral.

A las 3 de la tarde se prevé iniciar la sesión solemne en la que rendirá protesta como consejeros del INE para el periodo que concluirá en 2035 a:

Frida Denisse Gómez Puga

Blanca Yassahara Cruz García

Arturo Manuel Chávez López

#Importante Hoy en la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del INE se tomará protesta de las y el Consejero Electoral: Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG) y Arturo Manuel Chávez López (@tabanozahir).



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¿Cómo se realizó la designación de los nuevos consejeros?

La designación se concretó con los votos de Morena y sus aliados, mientras que legisladores de oposición advirtieron que el proceso careció de equilibrio y transparencia, al considerar que algunos perfiles mantienen vínculos o afinidad con el oficialismo.

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¿Qué cuestionamientos han surgido sobre los perfiles?

El caso que concentra mayores cuestionamientos es el de Arturo Manuel Chávez López, quien ocupó cargos en la administración pública y cuya cercanía política ha sido señalada por distintos actores.

Para la oposición, su llegada al Consejo General compromete la imparcialidad en la toma de decisiones clave.

En contraste, el perfil de Frida Denisse Gómez Puga registra menor exposición pública, lo que también ha generado dudas sobre su trayectoria y criterios técnicos frente a un cargo de alta responsabilidad nacional.

El Instituto Nacional Electoral reconoce el proceso legislativo para elegir a los nuevos consejeros electorales y felicita a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, con motivo de su designación como Consejeras y Consejero Electorales,… pic.twitter.com/VMdMxoBFhO — @INEMexico (@INEMexico) April 22, 2026

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¿Qué experiencia tienen los nuevos integrantes?

Por su parte, Blanca Yassahara Cruz García cuenta con experiencia en órganos electorales locales, al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, lo que la posiciona como el perfil con mayor conocimiento operativo del sistema electoral, aunque su inclusión no logró disipar las críticas al proceso en su conjunto.

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