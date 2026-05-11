Si el hantavirus fuera un coronavirus nadie lo para, no estamos preparados: Alejandro Macías

“El hantavirus nos recuerda que no estamos preparados, si esto hubiera sido un coronavirus o un virus de influenza nuevo, nadie lo para, porque no tenemos terapias intensivas”, afirmó el infectólogo Alejandro Macías, quien reconoció que la preocupación por el hantavirus es normal por ser un virus letal, pero para transmitirse necesita condiciones muy similares a las que encontró en el crucero.

En entrevista con Carlos Lorte de Mola para “Así Las Cosas”, el especialista reconoció que “el brote de hantavirus no va a parar ahí, pero la posibilidad de que encuentre superdiseminación es muy baja”, a menos que “el virus mutara para hacerse más transmisible”.

Aseguró que “probablemente habrá más casos por contagio del barco, desgraciadamente puede haber más decesos” pero refirió que “En el 70% de los casos se cura… con soporte de terapia intensiva pueden salir vivos más de la mitad de las personas”

Refirió que “en Argentina el hantavirus ha existido por décadas y nunca ha dado brotes grandes, el año pasado se registró un contagio de 35 personas” pero insistió en que es poco común y las autoridades mantuvieron a los infectados bajo observación y vigilancia.

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Salud no se puede mantener en México sin recursos

El infectólogo reconoció que “el secretario de Salud está haciendo todo un esfuerzo para preparanos mejor, pero no podemos prepararnos mejor si no tenemos dinero para la salud, por bueno que sea el secretario”, pues recordó que durante la pandemia de covid, las camas en terapia intensiva no fueron suficientes, ni las 3 mil camas con oxígeno, porque luego se acabó el oxígeno

En México, dijo “no tenemos preparación para el hantavirus”, por lo que recomendó:

“Si entras al metro y tienes enfermedades crónicas usa cubreboca, manten tu peso, no fumes, haz ejercicio, debe cuidarse cada uno independientemente de lo que pueda hacer el gobierno”.

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