Maricarmen Alanis cuestiona al INE tras quedar fuera: “¿Qué perfiles se están privilegiando?”

En Entrevista con Carlos Loret de Mola la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Maricarmen Alanis, quien tienen experiencia de 40 años y fue reprobada para ocupar el cargo como consejera del Instituto Nacional Electoral dijo que México necesita perfiles con experiencia aprobada y cuestionó qué es lo que privilegian porque le sorprendió quienes obtuvieron las mayores puntuaciones.

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¿Por qué cuestiona la selección de consejeros?

Alanis informó que en la última evaluación les presentaron un comunicado que algunos trabajos fueron filtrados por aplicaciones tecnológicas para detectar plagio o el uso de inteligencia artificial; eligieron a cien personas supuestamente con los más altos puntajes, cercanos a la presidenta del INE, Guadalupe Tadeei, y al Gobierno que es morenista; además dejaron fuera a muchas personas con años de experiencia y entraron perfiles que probablemente no estén tan capacitados.

“Mi pregunta es, cómo no pasé la evaluación curricular, el ensayo y la exposición de motivos, yo presenté un ensayo y una exposición de motivos con una carga importante a los temas que hoy me parecen más relevantes para el contexto que estamos viendo en México y en el mundo, que es la seguridad y las elecciones, la neutralidad en los servidores públicos, es decir, que no haya desvío de recursos públicos, y la integridad electoral”. — Maricarmen Alanis, expresidenta del TEPJF

¿Cómo fue el proceso de evaluación?

La expresidenta del TEPJF señaló que realizaron un examen muy técnico con una carga fuerte en el tema jurídico y fiscalización, después del examen de conocimiento de hizo una depuración y eligieron al 50 por ciento de personas con mejores puntajes, 87 mujeres y 84 hombres, “ahí es donde me descalifican”.

¿Cuál es la trayectoria de Maricarmen Alanis?

Trayectoria de Maricarmen Alanis: