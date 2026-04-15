Centrobús, así será el nuevo transporte público en CDMX que recorrerá todo el Centro Histórico

Mx - Centrobús, el transporte público que tendrá ruta en el Centro Histórico para el Mundial 2026

La Ciudad de México se prepara para estrenar un nuevo sistema de transporte que promete cambiar la forma de moverse en el Centro Histórico.

Se trata del Centrobús, una nueva ruta operada por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que busca mejorar la movilidad, especialmente de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026. Por lo que te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este transporte público nuevo.

¿Qué es el Centrobús y cómo funcionará?

El Centrobús será una nueva línea de transporte público que recorrerá puntos clave del Centro Histórico, conectando zonas turísticas, culturales y comerciales. Este sistema contará con autobuses eléctricos, accesibilidad universal y tecnología para mejorar la operación, como videovigilancia y monitoreo en tiempo real.

Además, tendrá un distintivo especial, es decir, las unidades serán color morado y estarán conducidas únicamente por mujeres, como parte de la llamada “Ruta de las Mujeres Indígenas”.

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¿Cuál será la ruta del Centrobús en CDMX?

El recorrido incluirá algunos de los puntos más importantes del Centro Histórico, como:

Zócalo

Palacio de Bellas Artes

Alameda Central

Plaza Garibaldi

Museo del Templo Mayor

Torre Latinoamericana

En total, contará con 33 paradas divididas en dos circuitos; uno interior y otro exterior, que recorrerán calles como Eje Central, República de Uruguay y Circunvalación. Esto permitirá que el Centrobús conecte con otros sistemas de transporte como Metro y Metrobús, facilitando los traslados en la zona.

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¿Cuándo se estrena el Centrobús?

El nuevo transporte comenzará a operar el viernes 8 de mayo de 2026, según autoridades capitalinas.

Se estima que movilizará a miles de personas al mes y tendrá una frecuencia aproximada de 15 minutos, con servicio desde las 5:00 hasta las 23:00 horas.

Por lo que más allá de ser un nuevo transporte, el Centrobús está diseñado también como una experiencia urbana. Su ruta no solo conecta puntos clave, sino que funciona como un recorrido por el corazón histórico de la ciudad, lo que lo convierte en una opción tanto para usuarios cotidianos como para turistas.