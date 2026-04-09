Calzada flotante Tlalpan: ¿Cómo va quedando la obra rumbo al Mundial 2026 y cuándo se espera su inauguración?

Las obras rumbo al Mundial 2026 siguen avanzando en la Ciudad de México, y uno de los proyectos más ambiciosos es el parque elevado en Calzada de Tlalpan, también conocido como “Calzada Flotante”.

Este proyecto es clave porque no solo busca mejorar la movilidad, sino transformar uno de los corredores más transitados en un espacio peatonal moderno. Te contamos todos los detalles de la obra y cómo va quedando la obra.

¿Qué es la ‘Calzada Flotante’ de Tlalpan?

La Calzada Flotante de Tlalpan, se trata de un corredor peatonal elevado que se construye sobre la Línea 2 del Metro, a lo largo de Calzada de Tlalpan. El proyecto contempla un espacio de casi 2 kilómetros que conectará zonas como Tlaxcoaque con Metro Chabacano, facilitando el paso de peatones y ciclistas.

Además, incluirá áreas verdes, espacios de convivencia y zonas culturales para los visitantes. Las obras se presentan sobre la calzada arriba del metro de la línea 2 que va en dirección Tasqueña-Cuatro Caminos.

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¿Cómo va el avance de la obra?

Actualmente, el proyecto presenta avances importantes en su estructura. Autoridades han informado que:

Ya se trabaja en el montaje de columnas y trabes de concreto

Gran parte de las piezas prefabricadas ya están listas

La obra sigue en proceso de ensamblaje sobre la vialidad

Incluso, se ha señalado que hasta el 90% de los elementos estructurales ya están fabricados, aunque no todos colocados en sitio. Asimismo, mencionan que pronto estará lista (todo apunta a que a finales de mayo quede lista), ya que para el Mundial 2026 los habitantes y turistas de la CDMX, podrán disfrutar de la ‘Calzada Flotante’ sobre Tlalpan.

Mx - Calzada Flotante de Tlalpan, estará lista para finales de mayo según autoridades correspondientes Ampliar

¿Por qué es importante el proyecto de la ‘Calzada Flotante’ en Tlalpan?

Más allá del evento deportivo, la Calzada Flotante de Tlalpan podría cambiar la forma en que se vive esta zona de la ciudad. Actualmente, Calzada de Tlalpan es una de las vialidades más complicadas para peatones y con este proyecto, se busca convertirla en un espacio más seguro, accesible y con mejor calidad urbana.

La Calzada Flotante de Tlalpan, forma parte de una serie de obras estratégicas rumbo al Mundial 2026, que incluyen mejoras en movilidad, espacios públicos y transporte. Además, se espera que beneficie a miles de personas que diariamente transitan por esta zona, incluso después de que termine el evento.