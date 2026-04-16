El Servicio Universal de Salud de la Presidenta es una declaración rentablemente política: Éctor Jaime Ramírez

El diputado del PAN, Éctor jaime Ramírez, afirmó que el Sistema de Universal de Salud de la Presidenta es táctica política y no un decreto publicado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Servicio Universal Salud continúa generando reacciones, luego de que se anunciara su creación con un esquema de credencialización, en medio de cuestionamientos sobre su implementación y alcance.

Críticas al decreto y su implementación

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer la creación del Servicio Universal de Salud con credencialización, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez pidió a la mandataria “que no asuma las funciones del Congreso, que es quien debe diseñar el sistema de salud”, y señaló que a 10 días el decreto no ha sido publicado y que solo es parte de una “dictadura de sanitaria.

En entrevista para “Así las Cosas” con Isaac Morán, en ausencia de Gabriela Warkentin, el diputado panista consideró que el decreto “es más bien un tema político”.

Señalo que evidencia de ello, es que México es el país que menos invierte en salud solo el 2.6% cuando requiere por lo menos dos veces más, y que el incremento planteado es de solo 3.4% por lo que auguró que “México seguirá sin recursos para el servicio de salud”.

MÉXICO ES EL PAÍS QUE MENOS INVIERTE EN SALUD



"apenas el 2.6% del #PIB cuando requiere por lo menos dos veces más (…) El presupuesto para el 2027 y el incremento es del 3.4% el que están planteando. Entonces, México seguirá sin recursos para entregar este servicio universal de… pic.twitter.com/lLjLTT9a70 — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 16, 2026

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Cobertura y recursos en el sistema de salud

“La cobertura verdaderamente universal no existe” , dijo, pues en comparación con otros países de la OCDE, México no cuenta con camas, medicamentos, médicos especialistas ni equipo sofisticado para más de 40 millones de personas.

Por ello señaló, “cuando inicias por la credencialización de personas de 85 años eso está politizado, ya cuentan con “Salud Casa por Casa”.

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Por lo que señaló “es una declaración rentablemente política en el corto plazo, pero que no va a tener más que un solo efecto, que la gente que paga su derechohabiencia al IMSS y al ISSSTE, que el seguro de enfermedad y maternidades que hoy apenas los mal atiende va a quedar más afectado, cuando en el mismo sistema que está mal financiado con pocos recursos van a incorporar a personas que en la Ley no se prevé que estén”.

El decreto para 24 estados federados, en esta dictadura sanitaria, y sin concurso con sector privado, al fracaso, como todo lo hecho en salud sobre las rodillas y no está considerado en el Plan Nacional de Desarrollo ya aprobado.

El Servicio Universal Salud sigue en el centro del debate sobre la política sanitaria y la viabilidad del sistema público en México.

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