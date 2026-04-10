Credencial Universal de la Salud: ¿Cuándo comienza la credencialización de las personas derechohabientes y cuál es la edad de prioridad?

Mx - Comienza la credencialización para el Servicio Universal de la Salud

El Gobierno de México dio a conocer un paso clave en la transformación del sistema de salud, y es la creación del nuevo Servicio Universal de Salud, un modelo que busca que cualquier persona pueda atenderse en distintas instituciones públicas sin importar su afiliación.

Como parte de este arranque, uno de los procesos más importantes será la credencialización de los beneficiarios, ya que esta identificación permitirá acceder a servicios médicos en todo el país y concentrar información clínica en un solo sistema.

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¿Cuándo comienza el cambio para la Credencial Universal de la Salud?

La credencialización para el Servicio Universal de Salud comenzará el 13 de abril de 2026, como parte de la primera etapa del programa impulsado por el Gobierno federal.

Este proceso se llevará a cabo mediante módulos instalados en distintas zonas del país, donde las personas podrán registrarse y obtener su nueva credencial, la cual funcionará también como identificación dentro del sistema de salud.

Además, el registro se realizará de forma organizada, siguiendo un calendario basado en la primera letra del apellido para evitar saturaciones.

¿Quiénes podrán registrarse primero para obtener la Credencial Universal de la Salud y desde qué edad?

En esta primera fase, para acceder a la Credencial Universal de la Salud que estará dirigida a personas adultas mayores, comenzará con quienes tienen 85 años o más.

Las autoridades explicaron que este grupo será el primero en recibir la credencial, ya que se busca priorizar a la población más vulnerable y con mayor necesidad de atención médica. Conforme avance el programa, se espera que el registro se amplíe gradualmente al resto de la población en distintas etapas.

Mx - La edad para tramitar la Credencial Universal de la Salud es a partir de los 85 años Ampliar

¿Para qué servirá la Credencial Universal de la Salud?

La credencial del Servicio Universal de Salud será clave para el nuevo modelo, ya que permitirá:

Identificar a las y los usuarios dentro del sistema

Acceder a atención médica en diferentes instituciones públicas

Consultar historial clínico, recetas y citas médicas

Sustituir gradualmente documentos actuales como carnets del IMSS o ISSSTE

Este documento también forma parte de una estrategia más amplia para integrar servicios como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en un solo esquema de atención.

Para lograrlo, se contempla el uso de bases de datos compartidas y herramientas digitales que faciliten la atención médica en todo el país. La Credencial Universal de la Salud será, así, el primer paso para construir este nuevo sistema que apunta a una cobertura más amplia y accesible para la población.