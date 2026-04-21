Balacera Teotihuacán: dan de alta a seis lesionados, cinco siguen hospitalizados

Autoridades de Salud mantienen hospitalizadas a cinco personas; una de ellas permanece en condición delicada.

Seis personas lesionadas durante la balacera registrada ayer en la Pirámide de la Luna, ubicada en la zona arqueológica de Teotihuacán, ya fueron dadas de alta, mientras que cinco más continúan hospitalizadas, una de ellas en condición delicada.

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Estado de salud de los lesionados

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que seis personas lesionadas tras los hechos ocurridos en Teotihuacán ya fueron dadas de alta, luego de presentar evolución favorable.

Las autoridades indicaron que mantienen bajo atención médica a cinco pacientes en distintas unidades.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen cuatro personas hospitalizadas, todas estables, aunque una en condición delicada con evolución controlada.

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Atención médica y seguimiento

En el Hospital General de Axapusco se atiende a otra persona, quien presenta evolución favorable y continúa bajo vigilancia médica.

El secretario de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, recorrieron unidades médicas para supervisar la atención, incluido un hospital privado donde dos pacientes permanecen estables.

Las autoridades reiteraron que brindan atención integral, gratuita y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias, mientras continúan el seguimiento médico.

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