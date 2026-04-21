Elección judicial 2027: Morena propone aplazar comicios y cambiar reglas

Diputados y senadores de Morena presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para diferir hasta junio de 2028 la elección judicial, con el objetivo de no empatar estos comicios con las votaciones a cargos políticos previstas para 2027, como proponía la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se propone que sea el Instituto Nacional Electoral y no el Senado el que emita la convocatoria. Además, se plantea la creación de un Comité Único de Evaluación que, con transparencia, aplique exámenes de conocimientos y valoraciones de idoneidad a los aspirantes a juzgadores.

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La iniciativa de los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Vázquez Vázquez, así como de los senadores Javier Corral y Susana Harp, modifica algunos rubros y requisitos de la elección anterior, cuando se eligió a la mitad de los juzgadores.

¿Qué cambios propone la reforma a la elección judicial?

Se establecen requisitos adicionales para evitar que personas con vínculos con partidos políticos accedan a cargos judiciales, con el fin de preservar la independencia y la imparcialidad.

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También se incorpora como requisito indispensable que los candidatos cuenten con una acreditación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, para garantizar conocimientos técnicos y habilidades en la función jurisdiccional.

¿Qué requisitos deberán cumplir ministros, jueces y magistrados?

La iniciativa establece que, para ser electo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los candidatos deberán contar con título de licenciado en Derecho expedido por la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como una práctica profesional mínima de diez años en la actividad jurídica.

Para quienes busquen ser jueces y magistrados, se requerirá una antigüedad de diez años, de los cuales al menos cinco deberán ser dentro del Poder Judicial.

Además, los aspirantes a magistrados de circuito deberán contar con certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial y una práctica profesional de al menos siete años en un área jurídica afín, con cinco años dentro del Poder Judicial.

¿Por qué se busca aplazar la elección judicial?

El principal argumento es evitar la coincidencia de procesos electorales y garantizar mejores condiciones de organización para la elección judicial, además de reforzar los filtros de selección de aspirantes.

Al cierre, la propuesta deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales para concretar los cambios constitucionales.

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