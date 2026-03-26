Sheinbaum lamenta exclusión de revocación de mandato en Plan B electoral

Aunque aseguró que se aprobó lo que más importa para su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como malo para el país, que se aprobara el Plan B electoral, sin lo relacionado a la revocación mandato.

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¿Por qué no se incluyó la revocación de mandato en el Plan B?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, consideró que la solicitud de revocación a petición de las firmas, permite la realización del ejercicio en las elecciones intermedias y aunque dijo, no es algo gravísimo, insistió que ello no se dio por el miedo de los partidos de obtener menos votos al incluirse el nombre de la Presidenta en la boleta.

“Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años en nuestro país, antes también pero no a los niveles del periodo neoliberal, esa parte se aprobó, la otra ya no se aprobó, yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado pero bueno, así lo decidieron, ahora el PT votó en contra pero también los otros partidos votaron en contra… que cada quien haga su valoración de los partidos que votaron a favor y en contra”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Reiteró que los partidos que votaron en contra incluyendo al aliado Partido del Trabajo no dieron argumentos válidos.

“Tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros, eso es lo que ellos decían, desde mi perspectiva eso es lo que a ellos les dio temor aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales, porque de todos los argumentos no había uno solo, uno sólo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer para el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2030 y así sucesivamente”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué sí se aprobó dentro del Plan B electoral?

A pesar de ello la jefa del Ejecutivo Federal manifestó que se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios.

“Después se aprobó el Plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios que también ayer lo dije, es la parte que nos importaba más por el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los Opples, que los impuestos de la gente no se vaya para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen como dice la Constitución máximo lo que gana la Presidenta de la República, esos ahorros van a ser destinados para salud, educación, a programas de bienestar”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Respecto a las alianzas con el Partido del Trabajo, reiteró que será Morena quien tome la decisión en las elecciones del 2027 sin embargo enfatizó que será la gente la que tenga la última palabra a pesar que vayan juntos en los comicios.

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