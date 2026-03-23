Somos México tiene derecho a ser partido: Emilio Álvarez Icaza

Emilio Álvarez Icaza defendió el derecho de Somos México a conformarse como un partido político. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Somos México” tiene sustento legal y no habría razón para negar su avance como partido político, afirmó Emilio Álvarez Icaza en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, con quien celebró el despliegue organizativo y el logro de 3500 afiliados que buscan consolidar a la organización como partido político en México, tras el cumplimento de los parámetros del INE.

La esencia de @SomosMxMexico no como una plataforma política tradicional, sino como un altavoz para quienes luchan día a día: "Me encantaría que una madre buscadora fuera, o que una maestra que defendió escuelas de tiempo completo, o una feminista, o quien defendió el medio… pic.twitter.com/7C0qNC5OPC — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 23, 2026

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Afiliación y observaciones del INE

Álvarez Icaza señaló que “Morena en su trance de partido comunista chino ha empezado esta campaña de millones de afiliados”, que en algunos casos han coincidido con las asambleas de Somos México, y de acuerdo con el INE, buscan invalidar sus asambleas por la llamada “doble afiliación”.

Por ello, pidió que la afiliación no afecte la asamblea que es “un acto jurídico de principio y término y si alguien cambia de parecer y afiliarse a otra organización que se afecte la bolsa de afiliación, pero no la asamblea”.

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Evaluación y requisitos para el registro

Adelantó que el INE evaluará en junio cuales de las 89 organizaciones pueden continuar con su proceso, a la fecha, dijo hay 4 organizaciones que estarían en la posibilidad, para hacer una fiscalización del número de militantes para que el INE pueda otorgar en el mes de julio el registro.

Posteriormente, dijo, se realizarían las reuniones estatales, en las que se deberá cumplir con tres parámetros establecidos que son: seleccionar a sus dirigentes, quienes no podrán ser candidatos, segundo, que si no se coincide en un solo candidato habrá primarias, y tercero, que una tercera parte de las candidaturas sea para personas menores de 35 años.

A partir del registro, dijo, Somos México podría participar en todos los procesos electorales sus liderazgos de causas, como “instrumento de la sociedad” a partir de las próximas elecciones.