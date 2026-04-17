Cambios en Gabinete es el arranque del proceso electoral de 2027; Sheinbaum busca el control de Morena

En entrevista con Carlos Loret de Mola la encuestadora y analista, Lorena Becerra habló sobre Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández en Morena y dijo que es el arranque del proceso electoral de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum busca tomar el control del partido, decidir las candidaturas, tener bajo control las decisiones electorales, arreglar los conflictos internos y relación con los aliados.

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¿Qué implican los cambios en Morena?

“Esto es un cambio relevante, como sabemos, y como dice Citlalli, es una muy buena operadora, ella ya fue secretaria general de Morena y conoce las entrañas del partido… mientras sigan ahí Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, pues la postura de López Obrador sigue muy sólida en esa institución”. — Lorena Becerra, encuestadora y analista

La encuestadora señaló que existe una indisciplina muy fuerte en Morena y los aliados, se atacan incluso con filtraciones, se observan problemas internos para desvirtuar a posibles competidores; se necesita un orden que Sheinbaum no ha logrado como jefa del partido y el cambio de Citlalli Hernández es un movimiento que debió hacer desde hace mucho.

¿Hay liderazgo suficiente dentro del partido?

“La única figura que logró aglomerar y disciplinar a la izquierda fue López Obrador. Yo veo muy difícil que ese fenómeno se repita, sobre todo con una presidenta que ha cedido ante muchísimas de las imposiciones del expresidente… los escándalos más importantes de las figuras de Morena, que ni siquiera eran figuras cercanas a ella, se ve, digamos, débil, se ve muy solitaria entonces sí lo veo difícil”. — Lorena Becerra, encuestadora y analista

¿Cómo influyen los aliados rumbo a 2027?

Becerra mencionó que los aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo saben el poder que tienen el cual se vio reflejado con el Plan B electoral, en algunos estados son fuertes, ya no dependen de Morena, marcan su territorio resultado de la falta de disciplina y fortaleza de la Presidenta.

La encuestadora puntualizó que Morena se ha desgastado, “un desgaste natural que ejerce el poder”, pero también tiene que ver con el desempeño de malos gobernantes, escándalos de corrupción, falta absoluta para gestionar la seguridad, el avance del crimen organizado, la economía y la oposición no aprovecha esta coyuntura lo que va a desencadenar en 2027 dinámicas locales y con potenciales candidatos fuertes.

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