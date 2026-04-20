Proponen crear un registro para mascotas domésticas: Así es como funcionaría

El registro de mascotas podría volverse una realidad más formal en México muy pronto. Autoridades ya analizan la creación de un sistema que permita identificar a perros y gatos, así como a sus dueños.

La propuesta se encuentra en proceso en Mexicali y busca mejorar el control para fomentar una tenencia responsable, algo que cada vez cobra más importancia en el país.

¿Qué es el registro de mascotas que planean crear?

La iniciativa plantea una base de datos oficial donde se registren las mascotas junto con la información de sus dueños. Esto permitiría saber, por ejemplo, quién es responsable de un animal en caso de incidentes o incumplimientos al reglamento.

Actualmente, el proyecto se encuentra en análisis, y se discute si funcionará mediante:

Un microchip colocado en la mascota

O un registro digital más tradicional

La decisión final aún está en proceso.

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¿Cuándo entraría en vigor el registro para mascotas domésticas?

La intención de las autoridades es que el registro para mascotas quede establecido en reglamento este año, durante 2026, una vez que se definan los detalles técnicos y operativos. Por ahora, el proyecto sigue en fase de ajustes antes de su implementación.

¿Para qué serviría este registro para mascotas domésticas?

El objetivo principal es claro, pues se busca hacer responsables a los dueños de sus mascotas. Con este sistema se podría:

Identificar al dueño en caso de agresiones o daños

Evitar el abandono

Mejorar el control de animales en vía pública

Promover la tenencia responsable

De hecho, autoridades han señalado que buscan evitar situaciones donde un dueño se deslinde diciendo que el animal “no es suyo”.

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¿Ya existe algo similar en México?

En la Ciudad de México ya opera el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), una plataforma digital que funciona como una especie de “CURP para mascotas”. Este sistema permite identificar a los animales, protegerlos y facilitar políticas públicas de bienestar animal.

La nueva propuesta podría replicar este modelo en otras ciudades o estados. Este tipo de registros también puede cambiar la forma en que se entiende la relación con las mascotas.

Al vincular legalmente a los animales con sus dueños, se refuerza la idea de que no son objetos, sino seres que requieren cuidado y responsabilidad.